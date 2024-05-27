Sinan Akçıl'dan o kazaya dair flaş açıklama! ''Kaçmadım''

Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de konser sonrası hayranlarıyla buluşmak isterken kaza yaptı. Kazanın ardından tepkilere maruz kalan Akçıl, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak kazaya neden olmadığını savundu.

Akçıl'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç tam gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Gördüm, duydum. Kazaya ben sebep olmadım. Kız öğrenci yurdu 'Sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım. Yürüdüğüm yer konser alanı, yani orası konser alanında yaya geçidi var. Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'abi ben seni seviyorum' dedi. Ben de gereken neyse yapalım dedim. Yarın ofiste buluşulacak."

Akçıl, açıklamasında ayrıca şunları da söyledi:

"Mükemmel bir konserdi, teşekkürler İzmir'im. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir."

NE OLMUŞTU?

Akçıl, İzmir'de bir arkadaşıyla trafik lambalarının olmadığı yerde karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şarkıcının yola çıkmasıyla bir kamyon şoförü de ani fren yaptı. Ardından kamyonun arkasındaki bir otomobil de duramayarak öndeki araca çarptı.

Akçıl ise yoluna devam etti. Sürücülerden biri, şarkıcının üzerine yürümeye çalışırken çevredekiler araya girdi.

Kaynak: KARAR