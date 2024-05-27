Bayramdan önce biletini almayanlar yandı. Büyük zam geliyor

Kurban Bayramı tatilinde birçok vatandaş ya memleketine gitmek için ya da bayramını tatil yaparak geçirmek için plan yapmaya başladı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Urfa Cesur otobüs firması yetkilisi İbrahim Durmuş tatilin bilet fiyatlarına etkisine ilişkin "Urfa'dan İstanbul'a bilet 1050 lira civarında ama ayın 31'inden itibaren 1.300 lira olacak” dedi.

'TALEP ÇOK YOĞUN'





1 Haziran’da yeni fiyatların uygulanacağını söyleyen Durmuş, “Talepler üzerine yeni seferler çıkarmaya başladık. Talep çok yoğun, sisteme düşsün diye herkes bekliyor. Üniversite sınavları da var biliyorsunuz. Tüm bunlardan dolayı bayağı bir yoğunluk bekliyoruz ve çoğu kişi tatile kitlenmiş durumda. O yüzden önceden rezervasyon gerçekten önemli” diye konuştu.

'14 VE 16 HAZİRAN'A TALEP ÇOK FAZLA'

Bir diğer firma yetkilisi ise haziran seferleri açılır açılmaz vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü ve bu sebeple ek seferler konulduğunu söyledi. Özellikle ayın 14 ve 16'sı yoğunluğun en çok olduğu tarihler olarak belirtildi. Bu seferle vatandaşların erkenden rezervasyon yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: GAZETE DUVAR