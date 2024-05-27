TOKİ, 3 ilde 9 bin TL taksitle konut satışına başladı: E-Devlet başvuru ekranı açıldı

Son dakika: TOKİ, 3 ilde 9 bin TL taksitle konut satışı yapacak. E- Devlet üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında TOKİ’nin 3 ilde konut satışına başladığı, başvuruların başladığı ve uygun fiyatlara 2+1 ile 3+1 ev alabileceği belirtildi. Başvuru yapan vatandaşlar arasından kura çekimi yapılacak ve kazanan adaylar belirlenecek. Evler, peşinatın yatırılması ve sözleşmenin imzalanması sonrası vatandaşlara teslim edilecek.

Başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartı aranacak.

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına sadece bir adet başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir.

Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

Öncelikle e-Devlet kapısı turkiye.gov.tr adresine gidin.

Sağ üst köşeden giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına “TOKİ” yazın.

Çıkan sonuçlardan “Konut / İş Yeri Başvurusu” nu seçin ve Devam Et’e tıklayın.

Yeni başvuru kısmına tıklayarak güncel TOKİ konut başvurularını görüntüleyin.

Başvurunuzu yapmak istediğiniz ilin yanındaki SEÇ butonuna tıklayarak detayları inceleyin.

İlgili türü seçtikten sonra bilgilendirme yazısını okuyup onaylayarak devam edin.

Başvurunuzu tamamlamak için 2000 TL teminat yatırmanız gerekmektedir.

Konutlara başvuru yapmak isteyenler yukarıdaki adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilirler.