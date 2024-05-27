27 May 2024 - 17:46- Ekonomi G:

TOKİ, 3 ilde 9 bin TL taksitle konut satışına başladı: E-Devlet başvuru ekranı açıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

TOKİ, bugün yayınladığı duyuruda 3 ilde konut satışı yapacağını açıkladı. İşte başvuruya ilişkin detaylar:

TOKİ, 3 ilde 9 bin TL taksitle konut satışına başladı: E-Devlet başvuru ekranı açıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dakika: TOKİ, 3 ilde 9 bin TL taksitle konut satışı yapacak. E- Devlet üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında TOKİ’nin 3 ilde konut satışına başladığı, başvuruların başladığı ve uygun fiyatlara 2+1 ile 3+1 ev alabileceği belirtildi. Başvuru yapan vatandaşlar arasından kura çekimi yapılacak ve kazanan adaylar belirlenecek. Evler, peşinatın yatırılması ve sözleşmenin imzalanması sonrası vatandaşlara teslim edilecek.

Başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartı aranacak.
Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir.
Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
Başvuru sahiplerinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına sadece bir adet başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir.
Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

Öncelikle e-Devlet kapısı turkiye.gov.tr adresine gidin.
Sağ üst köşeden giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına “TOKİ” yazın.
Çıkan sonuçlardan “Konut / İş Yeri Başvurusu” nu seçin ve Devam Et’e tıklayın.
Yeni başvuru kısmına tıklayarak güncel TOKİ konut başvurularını görüntüleyin.
Başvurunuzu yapmak istediğiniz ilin yanındaki SEÇ butonuna tıklayarak detayları inceleyin.
İlgili türü seçtikten sonra bilgilendirme yazısını okuyup onaylayarak devam edin.
Başvurunuzu tamamlamak için 2000 TL teminat yatırmanız gerekmektedir.
Konutlara başvuru yapmak isteyenler yukarıdaki adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilirler.

# için, Bir, türkiye, bin, ilgili, Son, Devlet, devam

27 May 2024 - 17:46 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Geleceğin en çok para kazandıracak meslekleri açıklandı mask
Geleceğin en çok para kazandıracak meslekleri açıklandı
TC kimlik No’su 0-2-4-6-8 olanlar devletten 10.000 TL ödeme alacak mask
TC kimlik No’su 0-2-4-6-8 olanlar devletten 10.000 TL ödeme alacak
Ziraat Bankası’ndan büyük fırsat: Son 3 gün! Hesaplara 7.500 TL yatacak! mask
Ziraat Bankası’ndan büyük fırsat: Son 3 gün! Hesaplara 7.500 TL yatacak!
Çalışan çalışmayan tüm emeklilere 38.200 TL REKOR PROMOSYON! Alan tekrar alabilir mask
Çalışan çalışmayan tüm emeklilere 38.200 TL REKOR PROMOSYON! Alan tekrar alabilir
Asgari ücret için ikinci zam geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı mask
Asgari ücret için ikinci zam geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı
Hesabınızda bekleyen 33.000 TL ödemeniz var! TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanlar bugün, 6-8 olanlar yarın alabilir mask
Hesabınızda bekleyen 33.000 TL ödemeniz var! TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanlar bugün, 6-8 olanlar yarın alabilir
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber