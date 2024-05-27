Bankada mevduat faiz oranları 9 puan yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta aldığı zorunlu karşılık tedbirleri ile piyasada önemli değişikliklere neden oldu. Likidite fazlasını kontrol altına almak amacıyla hayata geçirilen bu adımlar, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket başlattı.
ZORUNLU KARŞILIK TEDBİRLERİ
Geçtiğimiz perşembe günü TCMB, yabancı para cinsinden kredi büyümesine aylık yüzde 2 sınırı getirdi ve Türk Lirası (TL) ile kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Bu adımlar, piyasadaki likidite fazlasını önlemeyi ve finansal istikrarı sağlamayı amaçlıyordu.
FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ
Zorunlu karşılık uygulamalarının hemen ardından piyasa faizi göstergesi TLREF, yüzde 47 civarından yüzde 53'e yükseldi. Mevduat faizleri de bu doğrultuda artış gösterdi.
NEDEN MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞMÜŞTÜ?
TCMB'nin rezerv birikimi, 51 milyar dolara ulaşarak Türk Lirası fazlasına neden olmuş ve bu durum gecelik faizleri ve mevduat faizlerini aşağıya çekmişti. Bu durum, ekonomistler tarafından bazı riskler yaratabileceği gerekçesiyle eleştirilmişti. Sistemin likidite fazlası, geçen hafta yaklaşık 600 milyar liraya kadar yükselmişti.
TCMB'NİN ADIMLARI SONRASI GELİŞMELER
TCMB'nin zorunlu karşılık adımlarının ardından, perşembe günü yüzde 50,8'e yükselen TLREF, cuma günü yüzde 53 ile faiz koridorunun üst bandına yerleşti. Bankacılar, bu adımların piyasadan 500 milyar liradan fazla likiditeyi kalıcı olarak çekeceğini hesapladı.
MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ
Ekonomistler, TCMB'nin adımlarının bu hafta etkisini göstereceğini öngörmüştü. Beklentiler doğrultusunda mevduat faizlerinde 8-9 puanlık artış kaydedildi. Düşük bakiyeli tasarruflarda TL mevduat faizi yüzde 50’ye yaklaşırken, yüksek miktarlı hesaplarda yüzde 54 seviyesi görüldü. Geçen haftalarda mevduat faizleri, düşük bakiyeli tasarruflarda yüzde 41'e kadar gerilemişti ve 30'lu rakamlara inebileceği konuşuluyordu.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.