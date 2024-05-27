27 May 2024 - 17:40- Ekonomi G:

Bankada mevduat faiz oranları 9 puan yükseldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Merkez Bankası'nın likidite fazlasını önlemek için attığı adımlar sonuç verdi. Mevduat faiz oranları 8-9 puanlık artış meydana geldi.

Bankada mevduat faiz oranları 9 puan yükseldi! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta aldığı zorunlu karşılık tedbirleri ile piyasada önemli değişikliklere neden oldu. Likidite fazlasını kontrol altına almak amacıyla hayata geçirilen bu adımlar, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket başlattı.

ZORUNLU KARŞILIK TEDBİRLERİ

Geçtiğimiz perşembe günü TCMB, yabancı para cinsinden kredi büyümesine aylık yüzde 2 sınırı getirdi ve Türk Lirası (TL) ile kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Bu adımlar, piyasadaki likidite fazlasını önlemeyi ve finansal istikrarı sağlamayı amaçlıyordu.

FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ

Zorunlu karşılık uygulamalarının hemen ardından piyasa faizi göstergesi TLREF, yüzde 47 civarından yüzde 53'e yükseldi. Mevduat faizleri de bu doğrultuda artış gösterdi.

Bankada mevduat faiz oranları 9 puan yükseldi!

NEDEN MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞMÜŞTÜ?

TCMB'nin rezerv birikimi, 51 milyar dolara ulaşarak Türk Lirası fazlasına neden olmuş ve bu durum gecelik faizleri ve mevduat faizlerini aşağıya çekmişti. Bu durum, ekonomistler tarafından bazı riskler yaratabileceği gerekçesiyle eleştirilmişti. Sistemin likidite fazlası, geçen hafta yaklaşık 600 milyar liraya kadar yükselmişti.

TCMB'NİN ADIMLARI SONRASI GELİŞMELER

TCMB'nin zorunlu karşılık adımlarının ardından, perşembe günü yüzde 50,8'e yükselen TLREF, cuma günü yüzde 53 ile faiz koridorunun üst bandına yerleşti. Bankacılar, bu adımların piyasadan 500 milyar liradan fazla likiditeyi kalıcı olarak çekeceğini hesapladı.

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ

Ekonomistler, TCMB'nin adımlarının bu hafta etkisini göstereceğini öngörmüştü. Beklentiler doğrultusunda mevduat faizlerinde 8-9 puanlık artış kaydedildi. Düşük bakiyeli tasarruflarda TL mevduat faizi yüzde 50’ye yaklaşırken, yüksek miktarlı hesaplarda yüzde 54 seviyesi görüldü. Geçen haftalarda mevduat faizleri, düşük bakiyeli tasarruflarda yüzde 41'e kadar gerilemişti ve 30'lu rakamlara inebileceği konuşuluyordu.

Kaynak: KARAR

# Mevduat faiz, artış, türkiye, Yüksek, merkez, Bir, günü, yüzde

27 May 2024 - 17:40 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Geleceğin en çok para kazandıracak meslekleri açıklandı mask
Geleceğin en çok para kazandıracak meslekleri açıklandı
TC kimlik No’su 0-2-4-6-8 olanlar devletten 10.000 TL ödeme alacak mask
TC kimlik No’su 0-2-4-6-8 olanlar devletten 10.000 TL ödeme alacak
Ziraat Bankası’ndan büyük fırsat: Son 3 gün! Hesaplara 7.500 TL yatacak! mask
Ziraat Bankası’ndan büyük fırsat: Son 3 gün! Hesaplara 7.500 TL yatacak!
Çalışan çalışmayan tüm emeklilere 38.200 TL REKOR PROMOSYON! Alan tekrar alabilir mask
Çalışan çalışmayan tüm emeklilere 38.200 TL REKOR PROMOSYON! Alan tekrar alabilir
Asgari ücret için ikinci zam geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı mask
Asgari ücret için ikinci zam geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı
Hesabınızda bekleyen 33.000 TL ödemeniz var! TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanlar bugün, 6-8 olanlar yarın alabilir mask
Hesabınızda bekleyen 33.000 TL ödemeniz var! TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanlar bugün, 6-8 olanlar yarın alabilir
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber