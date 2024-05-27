TOKİ, taksitle ev ve işyeri satışı başvurularını açıkladı: İşte 2024’te konut ve işyeri başvuru şartları

Emlak Müzayede’nin duyurusuna göre, 36 ilde taksitle konut ve işyeri satışı yapılacak. Yapılan duyuruda konut ve işyeri başvurularının başladığı belirtilirken, başvuru süreci hakkında detaylar da paylaşıldı. Peki, TOKİ konut başvuru şartları nedir ve başvurular nasıl yapılacak?

Konut başvuruları için TOKİ’nin resmi internet sitesinden veya e- Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvuruların başlangıç tarihleri ve detaylı bilgiler TOKİ’nin resmi web sitesinde bulunmaktadır. Konut fiyatları 1 milyon liradan başlarken, işyeri fiyatları ise 345 bin liradan başlamaktadır. Satışlar 60 ve 72 ay taksit seçenekleriyle gerçekleştirilecektir.

İşyeri fiyatlarıyla ilgili olarak yapılan son dakika duyurusunda, fiyatların bazılarının belirlendiği görülmektedir. Konut satışlarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu fiyatlar belirtilmiştir:

[İl adı] – Konut fiyatları: [Fiyat]

[İl adı] – İşyeri fiyatları: [Fiyat]

Başvuru şartlarına ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin, ev sahibi veya kiracı olması gerekmemektedir. Ayrıca, başvuru yapmak isteyenlerin herhangi bir ikamet şartı da bulunmamaktadır. Başvurular, TOKİ’nin resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

Başvuru yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin belirli bir teminat bedelini ödemesi gerekmektedir. Teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir:

Muhammen bedeli 699.999 TL’ye kadar olanlar için: 40.000 TL

Muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999 TL arası için: 100.000 TL

Muhammen bedeli 1.500.000 – 4.999.999 TL arası için: 200.000 TL

Muhammen bedeli 5.000.000 TL ve üstü için: 500.000 TL

Başvuru yapmak isteyenlerin, belirtilen teminat bedelini Halkbank veya Ziraat Bankası’na yatırması gerekmektedir. Teminatı yatırdıktan sonra, şartnameyi imzalayarak Emlak Müzayede’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

Konut ve işyeri satışlarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için il il konut ve işyeri listesine bakabilirsiniz.