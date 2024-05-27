Adana'da güzergahları başka kooperatiflerle paylaştırılan dolmuşçular kontak kapattı

ADANA’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi’nin güzergahını başka kooperatiflerle paylaştırınca esnaf yaklaşık 200 dolmuşta kontak kapatarak Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi, trafik yönetimi, toplu taşıma hizmetlerinin planlanması gibi konularda kararlar alarak şehrin ulaşım sisteminin daha verimli çalışmasını amaçlayan ve bünyesinde merkezi idare, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu üyeleri bulunan UKOME, İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi’nin güzergahını başka kooperatiflerle paylaştırdı. Karara tepki gösteren kooperatif üyeleri, 200 dolmuşu Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Atatürk Caddesi ve Türkkuşu Kavşağı’nda park ederek kontak kapattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşmek isteyen esnaf, Karalar’ın şehir dışında olduğunu öğrendi. Sabah erken saatlerden itibaren saat 16.00’ya kadar bekleyen esnaf, trafiğin de yavaşlamasına neden oldu. Polis ekipleri bu sırada çevrede önlem aldı. Esnafın dağılmasıyla trafik rahatladı.

ARAÇLARDAN 2 BİNİ KİŞİ GEÇİNİYOR

İtimat Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı Sabri Doğan daha önce de benzer kararın gündeme alındığını ancak Başkan Zeydan Karalar’ın bu kararın gündeme gelmemesi için söz verdiğini öne sürdü. Doğan, “UKOME toplantısında hatlarımız üzerine Atatürk Caddesi’ne Akkapı ve Özbirlik hatları verildi. Ayrıca, Kabasakal tarafına Denizli, Topel ve Özen durakları verildi. Bunlar bizim ekmeğimizi parçalamak demektir. Defalarca bu gündeme geldi, verilmeyeceğini dile getirdiler. Zeydan Başkanım, duraklar arası anlaşma olmadan bu güzergahların verilmeyeceğini söylemişti ama bugün belki Zeydan Başkanımın da haberi yoktur, bir şekilde verildi. Telefonla da ulaşamıyoruz. Hakkımızı arıyoruz, ekmeğimizi arıyoruz. Kimseyi mağdur etme peşinde değiliz. Bizi duymaları için kontak kapattık. Bunun devamı gelecek. Cuma gününe kadar gerekirse bir daha yapacağız. Bu araçlardan 2 bin kişi geçiniyor” dedi.