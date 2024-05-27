27 May 2024 - 17:32- Magazin G:

Fenomen Bahar Candan tekrar cezaevinde

ABONE OL Google News Sayfamız

Cezaevinde kendine zarar vererek hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, yeniden cezaevine döndü

Fenomen Bahar Candan tekrar cezaevinde mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan Alisya Bahar Candan, kendine zarar vermesinin ardından 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kendisine zarar verdiği öne sürülen Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen kardeşi Gülnihal Çiçek de cezaevinde sağlık sorunları yaşayıp 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: NTV

# Bahar Candan, Cezaevi, sağlık, Devlet, kadar

27 May 2024 - 17:32 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Wanda Nara'nın şampiyonluk pozu olay oldu mask
Wanda Nara'nın şampiyonluk pozu olay oldu
Ayşe Özyılmazel, Somer Şef'e olan aşkını itiraf etti mask
Ayşe Özyılmazel, Somer Şef'e olan aşkını itiraf etti
Demet Özdemir mini elbisesiyle yürekleri hoplattı mask
Demet Özdemir mini elbisesiyle yürekleri hoplattı
Ünlü şarkıcı gözaltına alındı mask
Ünlü şarkıcı gözaltına alındı
CZN Burak isyan etti: Kendi biletimi alarak Cannes'a geldim mask
CZN Burak isyan etti: Kendi biletimi alarak Cannes'a geldim
Çıplak pozuyla Cannes'ı karıştırdı mask
Çıplak pozuyla Cannes'ı karıştırdı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber