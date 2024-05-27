- Eğitim

Alanya’da ‘Hedefe Odaklanma ve Başarı’ semineri

ABONE OL Google News Sayfamız

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, Alanya’daki liselerde ‘Hedefe Odaklanma ve Başarı’ konulu seminerler verdi

Alanya’da ‘Hedefe Odaklanma ve Başarı’ semineri mask
Alanya’da ‘Hedefe Odaklanma ve Başarı’ semineri
Alanya’da ‘Hedefe Odaklanma ve Başarı’ semineri
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

NESİBE Aydın Eğitim Kurumları Bilim Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, Alanya’daki liselerde ‘Hedefe Odaklanma ve Başarı’ konulu seminerler düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde Prof. Dr. Gökçe, başarılı bir eğitim ve kariyer hayatı için hedef belirlemenin ve bu hedeflere odaklanmanın önemini vurguladı. Seminerler, Alanya’nın çeşitli liselerinde gerçekleştirildi ve öğrencilere motivasyon, zaman yönetimi, sınav kaygısıyla başa çıkma gibi konularda önemli bilgiler sunuldu. Prof. Dr. Gökçe, seminerlerde öğrencilerle interaktif bir şekilde iletişim kurarak onların sorularını yanıtladı ve kişisel deneyimlerinden örnekler paylaştı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de seminerlere katıldı. Öğretmenler, Prof. Dr. Gökçe’nin paylaştığı stratejilerin öğrencilerin akademik başarılarını artırmada faydalı olacağını belirtti. Veliler ise çocuklarının geleceği için bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Seminerlerin sonunda Prof. Dr. Gökçe, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak onları motive etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, etti, için, Alanya, eğitim

27 May 2024 - 17:12 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bu okulda öğrenciler 10 bin TL kazanıyor mask
Bu okulda öğrenciler 10 bin TL kazanıyor
Alanya’yı dünyaya tanıtan konferansta mimarlık ve kentsel tasarım masaya yatırıldı mask
Alanya’yı dünyaya tanıtan konferansta mimarlık ve kentsel tasarım masaya yatırıldı
Alanya’da Üniversite sanayi iş birliği güçleniyor mask
Alanya’da Üniversite sanayi iş birliği güçleniyor
ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı mask
ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı
Alanya EA Hastanesi’nde sağlık personeline denetim teşekkürü mask
Alanya EA Hastanesi’nde sağlık personeline denetim teşekkürü
5. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi’ne ALKÜ damgası mask
5. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi’ne ALKÜ damgası
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber