Alanya’da ‘Hedefe Odaklanma ve Başarı’ semineri

NESİBE Aydın Eğitim Kurumları Bilim Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, Alanya’daki liselerde ‘Hedefe Odaklanma ve Başarı’ konulu seminerler düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde Prof. Dr. Gökçe, başarılı bir eğitim ve kariyer hayatı için hedef belirlemenin ve bu hedeflere odaklanmanın önemini vurguladı. Seminerler, Alanya’nın çeşitli liselerinde gerçekleştirildi ve öğrencilere motivasyon, zaman yönetimi, sınav kaygısıyla başa çıkma gibi konularda önemli bilgiler sunuldu. Prof. Dr. Gökçe, seminerlerde öğrencilerle interaktif bir şekilde iletişim kurarak onların sorularını yanıtladı ve kişisel deneyimlerinden örnekler paylaştı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de seminerlere katıldı. Öğretmenler, Prof. Dr. Gökçe’nin paylaştığı stratejilerin öğrencilerin akademik başarılarını artırmada faydalı olacağını belirtti. Veliler ise çocuklarının geleceği için bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Seminerlerin sonunda Prof. Dr. Gökçe, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak onları motive etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi