Cinsiyet değiştiren Mika Raun evleniyor

Açıklamaları ve ilginç videolarıyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan ünlü fenomen Mika Raun sayısız estetik operasyon geçirdi ve Tayland'a giderek cinsiyet geçiş operasyonunu yaptırarak sürecini tamamlamıştı.

Mika Raun, geçtiğimiz günlerde yine bomba bir açıklama yaptı ve sevgilisiyle evlenme kararı aldığını söyledi. Ünlü fenomenin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, gelinlik denemesi ise takipçileri tarafından teklifi doğrular nitelikte olarak düşünüldü. Paylaşımda yine sevgilisinin yüzü görülmezken Raun'un dantelli bir gelinlik denediği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi