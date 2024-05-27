Cinsiyet değiştiren Mika Raun evleniyor

Açıklamaları ve ilginç videolarıyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan ünlü fenomen Mika Raun sayısız estetik operasyon geçirdi ve Tayland'a giderek cinsiyet geçiş operasyonunu yaptırarak sürecini tamamlamıştı.
Mika Raun, geçtiğimiz günlerde yine bomba bir açıklama yaptı ve sevgilisiyle evlenme kararı aldığını söyledi. Ünlü fenomenin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, gelinlik denemesi ise takipçileri tarafından teklifi doğrular nitelikte olarak düşünüldü. Paylaşımda yine sevgilisinin yüzü görülmezken Raun'un dantelli bir gelinlik denediği görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.