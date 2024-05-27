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Cinsiyet değiştiren Mika Raun evleniyor

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Sosyal medya fenomeni olan Mika Can Raun evlilik haberini duyurdu ve sosyal medya gündeme damga vurdu.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun evleniyor mask
Cinsiyet değiştiren Mika Raun evleniyor
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Açıklamaları ve ilginç videolarıyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan ünlü fenomen Mika Raun sayısız estetik operasyon geçirdi ve  Tayland'a giderek cinsiyet geçiş operasyonunu yaptırarak sürecini tamamlamıştı.

Mika Raun, geçtiğimiz günlerde yine bomba bir açıklama yaptı ve sevgilisiyle evlenme kararı aldığını söyledi. Ünlü fenomenin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, gelinlik denemesi ise takipçileri tarafından teklifi doğrular nitelikte olarak düşünüldü. Paylaşımda yine sevgilisinin yüzü görülmezken Raun'un  dantelli bir gelinlik denediği görüldü. 

Cinsiyet değiştiren Mika Raun evleniyor

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Bir, açıklama, evlenme

27 May 2024 - 16:57 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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