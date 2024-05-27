Havada korkunç kaza! 2 yamaç paraşütü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da, iki yamaç paraşütünün çarpıştığı kazada pilotlardan Ercan Gündoğdu (40) hayatını kaybetti, Seda Ersöz (31) ile Gündoğdu'nun beraberindeki Anıl Berkay Saygılı (24) yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ayaş ilçesindeki yamaç paraşütü tepesinde meydana geldi. İddiaya göre, pilotlar Ercan Gündoğdu ve Seda Ersöz'ün paraşütleri, kalkıştan kısa bir süre sonra havada çarpıştı. Paraşüt iplerinin birbirine dolanması nedeniyle 2 pilot da yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilotlardan Gündoğdu, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Anıl Berkay Saygılı ile diğer paraşütteki Seda Ersöz yaralandı. Gündoğdu'nun cenazesi, bugün öğle vakti, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA