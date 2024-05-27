- Asayiş

Tabancasını temizlerken canından oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'de Abdülmecit Karadeniz (55), iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş almasıyla başından vurularak hayatını kaybetti.

27 May 2024 - 16:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seyir halinde alev topuna döndü mask
Seyir halinde alev topuna döndü
Korkunç kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü mask
Korkunç kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Antalya'da feci kaza! 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor mask
Antalya'da feci kaza! 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Yaşlı kadın evinin bahçesinde can verdi mask
Yaşlı kadın evinin bahçesinde can verdi
Otelde feci kaza! 5'inci kattan aşağıya düştü mask
Otelde feci kaza! 5'inci kattan aşağıya düştü
Öğretmenin hazin sonu: İki otomobil çarpıştığı kazada can verdi mask
Öğretmenin hazin sonu: İki otomobil çarpıştığı kazada can verdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber