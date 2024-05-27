Tabancasını temizlerken canından oldu

Bir düğüne katıldıktan sonra evine dönen Abdülmecit Karadeniz'in, iddiaya göre, tabancası temizlediği sırada ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Karadeniz'in başına isabet etti. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Karadeniz, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA