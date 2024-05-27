27 May 2024 - 16:42- Kültür-Sanat G:

Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'da 2 bin yıllık muhteşem keşif...

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık 2 muhteşem heykel keşfedildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'da 2 bin yıllık muhteşem keşif... mask
Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'da 2 bin yıllık muhteşem keşif...
Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'da 2 bin yıllık muhteşem keşif...
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Antalya'da Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında çok önemli iki keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykelin bulunduğunu duyurdu.

Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'da 2 bin yıllık muhteşem keşif...

Heykellerin görsellerini paylaşan Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'da 2 bin yıllık muhteşem keşif...

BAKAN ERSOY: "2 MUHTEŞEM HEYKEL KEŞFEDİLDİ"

Aspendos Antik Kenti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemine ait 2 muhteşem heykel keşfedildi.

Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'da 2 bin yıllık muhteşem keşif...

Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri, İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı.

Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'da 2 bin yıllık muhteşem keşif...

Kaynak: MYNET

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27 May 2024 - 16:42 - Kültür-Sanat

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