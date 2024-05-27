27 May 2024 - 16:33- Gündem G:

Muhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileri

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Toplantı sırasında Başkan Özçelik’i telefonla arayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’ya birlikte hizmet etme sözü verdi.

Muhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileri mask
Muhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileri
Muhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileri
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısında mahalle muhtarlarıyla buluştu. Başkan Özçelik’e toplantıda, Başkan Yardımcıları Sadık Dizdaroğlu ile Nazmi Zavlak ve Birim Müdürleri eşlik etti.

Muhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileri

BAŞKAN BÖCEK’TEN ALANYA’NIN 102 MAHALLESİNE HİZMET SÖZÜ

Toplantısı esnasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başkan Osman Tarık Özçelik’i telefonla arayıp, Muhtarlara seslendi. Başkan Böcek konuşmasında; “Osman Başkanımızla beraber Alanya’mızın 102 mahallesinde yine aynı şekilde azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceğiz. Bayramdan sonra da bir buluşmamız olacak. Kısa zamanda görüşmek dileğiyle” dedi. Muhtarlar, Başkan Böcek’e teşekkür ettiler.

Muhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileri

‘MUHTARLAR İŞLERİNİN NE ZAMAN YAPILACAĞINI BİLECEK’

Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, iletişimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Mahallelerde yaptığımız ön incelemeler neticesinde 1 günde halledilecek işler de var, 5 yılda çözülecek işler de var. Bizlerin burada olmasının en büyük sebebi de istişarede bulunmaktır. Önceliğimiz iletişimi kuvvetlendirerek, düzeni ve tertibi daha aktif hale getirmektir. Siz mahallenizdeki işlerin ne zaman yapılacağını bileceksiniz. Böylece taleplerinizi haftalık yinelemeyecek, mahallenizdeki vatandaşlarımızın sorularına cevaplarınızı da daha rahat verebileceksiniz” dedi.

Muhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileri

‘İVEDİLİKLE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ’

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, toplantıya katılan ve sırayla söz alan muhtarları dinlerken asfalttan altyapıya, sosyal tesislerden suya kadar bütün talepleri tek tek not aldı. Başkan Özçelik; “Bütün muhtarlarımızın taleplerini dinlerken ağırlıklı ve ivedi olan üç konu var. İçme ve sulama suyu ile yol konuları. Bu talepleri, özellikle de su sorununu ivedilikle çözüme kavuşturacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum kuruluşları ile istişareli ilerleyerek, Alanya’mızın taleplerini kısa ve uzun vadede tek tek çözüme kavuşturacağız. Doğru iletişimle çözüm yollarını bulacağız. Çünkü biz buraya hizmet için geldik" dedi.
Muhtarlar, toplantının ardından Başkan Özçelik'e teşekkür etti.

Muhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileriMuhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileriMuhtarlar Başkan Özçelik’e içini döktü! İşte muhtarların Alanya ve Antalya BŞB’den beklentileri



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27 May 2024 - 16:33 - Gündem

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