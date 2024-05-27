Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Haftalardır liderliğini sürdüren Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe ise İstanbulspor karşısında 6 gol atmasında rağmen 99 puanda kalarak 2. oldu.'Fenerbahçe şampiyon olacak' paylaşımlarının ardından taraftarların kendisine tepkisine maruz kalan astrolog küfürlü paylaşımda bulunmuştu.

Gelen yoğun tepki sonrası sosyal medya hesaplarını kapatan Astrolog Meral Güven'in küfürleri ile dolu olan TikTok canlı yayını ise hemen fark edildi. Meral Güven'in küfürleri Fenerbahçe taraftarını kızdırırken TikTok'ta küfürün yasak olması sebebiyle canlı yayın kesildi.

Astrolog Meral Güven hakkında sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi