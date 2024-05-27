Son dakika! Dilan Polat, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın adli tıp raporu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Raporda, Polat'ın psikiyatrik tedavi görmesi gerektiği belirtilerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri servisine yatırılması gerektiği ifade edildi. Ancak bu kararın infazın ertelenmesi anlamına gelmediği, tedavi sürecinin ardından Polat'ın tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

EN AZ ÜÇ AY HASTANEDE KALACAK

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Dilan Polat'ın psikolojik değerlendirmesi yapıldı ve hastaneye yatırılmasının gerekli olduğuna karar verildi. Bu karar doğrultusunda Polat, istemese de savcılık kararı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görecek. Polat burada en az 3 ay sürecek tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek.

TEDAVİ SONRASI CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLECEK

Yetkililer, bu kararın infazın ertelenmesi anlamına gelmediğini vurguladı. Polat, tedavi sürecinin ardından cezaevine geri dönecek. Yani, bu süreçte cezasının infazı devam edecek, ancak tedavi göreceği için bir süreliğine hastanede kalacak. Tedavi sonrasında ise cezasını çekmeye kaldığı yerden devam edecek.

İNTİHAR EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Dilan Polat'ın cezaevinde eşi Engin Polat ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bu nedenle cezaevi yönetiminin önlem aldığı iddia edilmişti. Bunun ardındansa kendine cezaevinde zarar verdiği öne sürülmüştü.

Polat çiftinin avukatı Osman Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür manipülasyonlara itibar edilmemesini ve Polat'ın güçsüz olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak: KARAR