İmzalar atıldı! Promosyon miktarı 38.200 TL’ye yükseldi: Maaşını taşıyan anında ödemesini alacak

Garanti BBVA, emeklilere sunduğu kampanya kapsamında 31 Mayıs 2024’e kadar geçerli olmak üzere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Bu kampanya ile emekli aylığını Garanti BBVA’dan alanlar, aylık tutarlarına göre farklı miktarlarda promosyon ödemesi alabilecekler:

10 bin TL’ye kadar olan emeklilere: 6 bin 250 TL

20 bin TL ve üstü olan emeklilere: 15 bin TL

Bu kampanya, emeklilerin ekonomik rahatlamasını sağlayarak, onlara önemli bir destek sunuyor.

Ziraat Bankası’ndan Promosyon Müjdesi!

Ziraat Bankası da emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. SGK emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan vatandaşlar, 3 yıl boyunca maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alacaklarına dair taahhüt vermeleri durumunda toplamda 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Bu düzenleme, emeklilere maddi anlamda büyük bir kolaylık sağlayarak, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kampanyalarla Gelen Memnuniyet

Bu promosyon kampanyaları, emekliler ve kamu çalışanları arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası’nın sunduğu bu fırsatlar, ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor. Özellikle emeklilerin ve kamu çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bu kampanyalar, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Son Başvuru Tarihlerine Dikkat!

Kampanyalardan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihleri önemli. Garanti BBVA’nın promosyon kampanyası 31 Mayıs 2024’e kadar geçerli. Ziraat Bankası ve Yapı Kredi’nin kampanyaları da belirli sürelerle sınırlı, bu yüzden başvuruların zamanında yapılması gerekiyor.