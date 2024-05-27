27 May 2024 - 16:24- Ekonomi G:

İmzalar atıldı! Promosyon miktarı 38.200 TL’ye yükseldi: Maaşını taşıyan anında ödemesini alacak

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Yapı Kredi, emeklilere ve kamu çalışanlarına yönelik büyük bir promosyon kampanyası başlatarak Gaziantep’teki muhtarlarla yaptığı anlaşma sonucunda toplamda 735 muhtara 38 bin 200 TL promosyon ödeyeceğini duyurdu. Bu anlaşma, emekliler ve kamu çalışanları arasında büyük memnuniyet yarattı ve promosyon tutarlarının artması, sevinçle karşılandı.

İmzalar atıldı! Promosyon miktarı 38.200 TL’ye yükseldi: Maaşını taşıyan anında ödemesini alacak mask
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Garanti BBVA, emeklilere sunduğu kampanya kapsamında 31 Mayıs 2024’e kadar geçerli olmak üzere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Bu kampanya ile emekli aylığını Garanti BBVA’dan alanlar, aylık tutarlarına göre farklı miktarlarda promosyon ödemesi alabilecekler:

10 bin TL’ye kadar olan emeklilere: 6 bin 250 TL
20 bin TL ve üstü olan emeklilere: 15 bin TL
Bu kampanya, emeklilerin ekonomik rahatlamasını sağlayarak, onlara önemli bir destek sunuyor.

Ziraat Bankası’ndan Promosyon Müjdesi!
Ziraat Bankası da emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. SGK emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan vatandaşlar, 3 yıl boyunca maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alacaklarına dair taahhüt vermeleri durumunda toplamda 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Bu düzenleme, emeklilere maddi anlamda büyük bir kolaylık sağlayarak, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kampanyalarla Gelen Memnuniyet
Bu promosyon kampanyaları, emekliler ve kamu çalışanları arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası’nın sunduğu bu fırsatlar, ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor. Özellikle emeklilerin ve kamu çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bu kampanyalar, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Son Başvuru Tarihlerine Dikkat!
Kampanyalardan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihleri önemli. Garanti BBVA’nın promosyon kampanyası 31 Mayıs 2024’e kadar geçerli. Ziraat Bankası ve Yapı Kredi’nin kampanyaları da belirli sürelerle sınırlı, bu yüzden başvuruların zamanında yapılması gerekiyor.

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27 May 2024 - 16:24 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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