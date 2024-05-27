27 May 2024 - 16:21- Ekonomi G:

Geleceğin en çok para kazandıracak meslekleri açıklandı

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İslam Memiş, son dakika açıklamasında gelecekte en fazla iş yapılacak sektörü duyurdu. Yazılım, yapay zeka falan değil. İşte iş kurmak isteyenler için geleceğin en çok iş yapacak sektörü.

Geleceğin en çok para kazandıracak meslekleri açıklandı mask
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Birikmiş parası olan vatandaşlar, para kazanmak ve gelirini artırmak için iş kurmak istiyor. Genellikle vatandaşlar, uzman oldukları konuda iş kuruyor. Uzmanlık alanı olmayan vatandaşlar ise girişimci olarak hangi sektörde iş kurmak istediklerini araştırıyorlar.

Şu günlerde herkes yazılım, yapay zeka, teknoloji gibi tavsiyeler alıyor gibi görünüyor. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: DOĞUM ORANI AZALIYOR. Geçen hafta açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye’de doğum oranı 1.5 seviyesine kadar düştü. Yaşanan bu düşüş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 çocuk çağrısını yinelerken bazı siyasetçiler ise 4 çocuk yapılması gerektiğini söylüyorlar.

GELECEĞİN İŞİ: YAŞLILAR

Finans Analisti ve Para Piyasaları Yorumcusu İslam Memiş, bu konuda bir açıklama yaptı. Memiş, iş kurmak isteyenlerin mutlaka düşünmesi gereken bir sektöre dikkat çekti. Dünya nüfusunun yaşlandığını belirten Memiş, yaşlılara yönelik kurulacak işleri şu şekilde aktardı:

“Arkadaşım bana, ‘Yeni bir iş kurmak istiyorum, geleceği olan bir iş, ne yapmalıyım?’ dedi. Ben de ‘Yaşlılara dair bir planlama yapabilirsin, dünya nüfusu yaşlanıyor, yetişkin bezi, bakıcılık, dış yardımcılık gibi alanlar olabilir.’ dedim. Teknoloji, yazılım, yapay zeka gibi alanlar eğitimini iyi almış olanlar içindir. Ancak hizmet alanı her geçen gün daha da önemli hale geliyor.”

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27 May 2024 - 16:21 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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