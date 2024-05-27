Dehşet olay! Çöpte parçalanmış ceset bulundu

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bir vatandaş sabah saatlerinde çöp attığı sırada parçalanmış ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildli. Cesed incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.