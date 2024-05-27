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Dehşet olay! Çöpte parçalanmış ceset bulundu

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Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu.

Dehşet olay! Çöpte parçalanmış ceset bulundu mask
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Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bir vatandaş sabah saatlerinde çöp attığı sırada parçalanmış ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildli. Cesed incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

# Bir, Polis

27 May 2024 - 16:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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