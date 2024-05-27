27 May 2024 - 16:16- Magazin G:

Oyuncu Burak Yörük evlenme yolunda

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Oyuncu Burak Yörük bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti.

Oyuncu Burak Yörük evlenme yolunda mask
Oyuncu Burak Yörük evlenme yolunda
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Oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Yılmaz, paylaşımında "İki kez evet dedim" notunu düşerken, Yörük de sevgilisine "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi.

Çiftin bu mutlu haberi, takipçilerinden de büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Oyuncu Burak Yörük evlenme yolunda

Kaynak: KARAR

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27 May 2024 - 16:16 - Magazin

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