Oyuncu Burak Yörük evlenme yolunda

Oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Yılmaz, paylaşımında "İki kez evet dedim" notunu düşerken, Yörük de sevgilisine "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi.

Çiftin bu mutlu haberi, takipçilerinden de büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Kaynak: KARAR