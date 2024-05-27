Oyuncu Burak Yörük evlenme yolunda

Oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Yılmaz, paylaşımında "İki kez evet dedim" notunu düşerken, Yörük de sevgilisine "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi.
Çiftin bu mutlu haberi, takipçilerinden de büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.