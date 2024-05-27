Denizde korkutan manzara! Renk kahverengiye dönüştü

Marmara Denizi’nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi’nin Başiskele ilçesindeki Seymen sahili kısmında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Kıyı şeridine yakın noktalardaki renk değişimi geniş bölgede etkili oldu. Denizdeki renk değişimi dronla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yaşanan renk değişiminin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA