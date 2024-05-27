27 May 2024 - 16:13- Gündem G:

Gündoğmuş’ta ilginç olay! Yaralıyı tabuta koyup kamyonetle hastaneye götürdüler

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Alanya’nın komşusu Gündoğmuş’ta bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.

Gündoğmuş’ta ilginç olay! Yaralıyı tabuta koyup kamyonetle hastaneye götürdüler mask
Gündoğmuş’ta ilginç olay! Yaralıyı tabuta koyup kamyonetle hastaneye götürdüler
Gündoğmuş’ta ilginç olay! Yaralıyı tabuta koyup kamyonetle hastaneye götürdüler
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Olay, 24 Mayıs'ta Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ambulans gecikince, bölgedekiler yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi. Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gündoğmuş’ta ilginç olay! Yaralıyı tabuta koyup kamyonetle hastaneye götürdüler
Gündoğmuş’ta ilginç olay! Yaralıyı tabuta koyup kamyonetle hastaneye götürdüler

Kaynak: DHA

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27 May 2024 - 16:13 DHA Antalya- Gündem

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