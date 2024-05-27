Antalya'da trafik kazası sonrası yaralıyı tabuta koyup hastaneye götürdüler

Gündoğmuş'ta bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.
Olay, 24 Mayıs'ta Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ambulans gecikince, bölgedekiler yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi. Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.