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Antalya'da trafik kazası sonrası yaralıyı tabuta koyup hastaneye götürdüler

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Gündoğmuş'ta trafik kazası sonucu yaralanan yaralıyı, çevredekiler tabuta koyup kamyonetle hastaneye götürdü.

Antalya'da trafik kazası sonrası yaralıyı tabuta koyup hastaneye götürdüler mask
Antalya'da trafik kazası sonrası yaralıyı tabuta koyup hastaneye götürdüler
Antalya'da trafik kazası sonrası yaralıyı tabuta koyup hastaneye götürdüler
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Gündoğmuş'ta bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.

Antalya'da trafik kazası sonrası yaralıyı tabuta koyup hastaneye götürdüler

Olay, 24 Mayıs'ta Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ambulans gecikince, bölgedekiler yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi. Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da trafik kazası sonrası yaralıyı tabuta koyup hastaneye götürdüler

Kaynak: DHA

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27 May 2024 - 16:13 DHA Antalya- Gündem

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