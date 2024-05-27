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Alanya’da görev yapan genç öğretmen kaza kurbanı oldu

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Alanya’nın Toslak Sabir Erkin Ortaokulu matematik öğretmeni Ahmet Aydın, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti

Alanya’da görev yapan genç öğretmen kaza kurbanı oldu mask
Alanya’da görev yapan genç öğretmen kaza kurbanı oldu
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ALANYA’NIN Bektaş Mahallesi’nde yaşanan motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ahmet Aydın’ın cenazesi bugün (Pazartesi) günü memleketi Kütahya’da ikindi namazına müteakip defnedilecek. Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, vefata ilişkin yaptığı paylaşımda “Ailesine, tüm sevdiklerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin” ifadesini kullandı.

Alanya’da görev yapan genç öğretmen kaza kurbanı oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, günü, eğitim

27 May 2024 - 15:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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