Alanya’da görev yapan genç öğretmen kaza kurbanı oldu

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ALANYA’NIN Bektaş Mahallesi’nde yaşanan motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ahmet Aydın’ın cenazesi bugün (Pazartesi) günü memleketi Kütahya’da ikindi namazına müteakip defnedilecek. Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, vefata ilişkin yaptığı paylaşımda “Ailesine, tüm sevdiklerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin” ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi