Alanya TOKİ'de yeni gelişme!

PROJEYLE ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tavlı “ Alanya TOKİ projesinde bugün yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde projenin kabul sürecinde olduğunu gördük. Yüklenici firma TOKİ’ye kabul başvurusunu yapmış bulunmakta, TOKİ tarafıyla görüşmelerimiz sonucunda 10 gün içerisinde kabul heyeti oluşturulacağını ve bu heyetin proje uygunluğunu kontrol edeceği bilgisini aldık. Projede varsa eksik veya kusurlu olarak tespit edilen bölümlerin varlığı halinde kusurun giderilmesi için yüklenici firmaya 30 gün kadar süre verecek, tüm bu sürecin akabinde bugün itibariyle 2 aylık bir zaman içerisinde konut teslimlerine başlanacağı bilgisi tarafımızla paylaşıldı. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.” dedi.