- Gündem

Alanya TOKİ'de yeni gelişme!

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, bugün Alanya TOKİ Projesini yerinde inceleyerek projenin kabul sürecinde olduğunu bildirdi

Alanya TOKİ'de yeni gelişme! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

PROJEYLE ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tavlı “ Alanya TOKİ projesinde bugün yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde projenin kabul sürecinde olduğunu gördük. Yüklenici firma TOKİ’ye kabul başvurusunu yapmış bulunmakta, TOKİ tarafıyla görüşmelerimiz sonucunda 10 gün içerisinde kabul heyeti oluşturulacağını ve bu heyetin proje uygunluğunu kontrol edeceği bilgisini aldık. Projede varsa eksik veya kusurlu olarak tespit edilen bölümlerin varlığı halinde kusurun giderilmesi için yüklenici firmaya 30 gün kadar süre verecek, tüm bu sürecin akabinde bugün itibariyle 2 aylık bir zaman içerisinde konut teslimlerine başlanacağı bilgisi tarafımızla paylaşıldı. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

# Bir, Alanya, kadar, ilgili, için, başkan

27 May 2024 - 15:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel’e belediye başkanlarından destek ziyareti mask
Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel’e belediye başkanlarından destek ziyareti
Sokak köpeğinden kaçarken kazada ölen Mahra'nın babası: 26 aydır yaşadığımız acı dinmedi mask
Sokak köpeğinden kaçarken kazada ölen Mahra'nın babası: 26 aydır yaşadığımız acı dinmedi
Edirne'de ziraat odalarından, tarım arazilerine yapılan tiny house'lara tepki mask
Edirne'de ziraat odalarından, tarım arazilerine yapılan tiny house'lara tepki
Bakan Yerlikaya: Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz mask
Bakan Yerlikaya: Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı mask
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
YÖK Başkanı Özvar: Katliamlara karşı çıktığı için işini kaybeden akademisyenlere kapımız açıktır mask
YÖK Başkanı Özvar: Katliamlara karşı çıktığı için işini kaybeden akademisyenlere kapımız açıktır
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber