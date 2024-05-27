Yer Alanya: CK'nın bulduğu çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

Alanya D-400 Karayolu üzerinde bulunan ve vatandaşlarca çok sık kullanılan Çimen Otel Sokağı'nın orta refüjündeki direğe CK'nın bulduğu ortaçağdan kaçma çözüm vatandaşları isyan ettirdi.

Elektrik direğinin aydınlatma kabloları olduğu düşünülen kabloların açık ve orta yerde birleştirilip bırakılması görenleri hayretler içinde bıraktı.

Bir çocuk ya da yetişkin bir insana herhangi bir zarar gelmeden tehlikeli kablolamanın acilen düzeltilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar CK şirketini göreve davet etti.