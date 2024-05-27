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Yer Alanya: CK'nın bulduğu çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

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Alanya'nın en işlek caddesinde CK'nın elektrik direğine bulduğu ölümcül çözüm vatandaşları isyan ettirdi.

Yer Alanya: CK'nın bulduğu çözüm ölüme davetiye çıkarıyor mask
Yer Alanya: CK'nın bulduğu çözüm ölüme davetiye çıkarıyor
Yer Alanya: CK'nın bulduğu çözüm ölüme davetiye çıkarıyor
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Alanya D-400 Karayolu üzerinde bulunan ve vatandaşlarca çok sık kullanılan Çimen Otel Sokağı'nın orta refüjündeki direğe CK'nın bulduğu ortaçağdan kaçma çözüm vatandaşları isyan ettirdi.

Yer Alanya: CK'nın bulduğu çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

Elektrik direğinin aydınlatma kabloları olduğu düşünülen kabloların açık ve orta yerde birleştirilip bırakılması görenleri hayretler içinde bıraktı.

Bir çocuk ya da yetişkin bir insana herhangi bir zarar gelmeden tehlikeli kablolamanın acilen düzeltilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar CK şirketini göreve davet etti.

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27 May 2024 - 14:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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