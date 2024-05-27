Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel’e belediye başkanlarından destek ziyareti

TRABZON'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç öncülüğünde, kentte görev yapan belediye başkanları, makamında saldırıya uğrayan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e destek ziyaretinde bulundu. Başkan Beşel, “Olayları hiçbir şekilde bireysel, şahsi olarak değerlendirmiyorum. Bunlar görevlerimiz ve kamu hizmetleriyle ilgili olaylardır” dedi.

Olay, 24 Mayıs'ta, Tonya ilçe merkezi Orta Mahalle'deki Tonya Belediye Başkanlığı makamında meydana geldi. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, ilçe belediyesinde görevli memurlar Harun Uzun ve Harun K. (64) hakkında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturup, savunmalarını istedi. Tutanağa tepki gösteren 2 memur, makam odasına girip, Beşel ile tartıştı. Memurlardan biri iddiaya göre, Başkan Beşel'e kafa atıp yumrukla saldırdı. Diğer belediye görevlilerinin araya girmesiyle memurlar, makamdan uzaklaştırıldı. İhbarla belediyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dudağında şişlik oluşan Başkan Beşel, götürüldüğü ilçe devlet hastanesindeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Başkan Beşel, darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 memur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tonya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 2 memur, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Harun Uzun, tutuklanırken, Harun K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BAŞKANLAR GÖREVİNDEN DOLAYI ANCAK SEÇİM ZAMANI SORGULANABİLİR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç öncülüğünde, kentte görevli tüm belediye başkanları, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e destek ziyaretiyle 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. İlçe belediyesindeki salonda bir araya gelen başkanlardan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu ziyaretimizin ana bir konusu var. Bütün değerli ilçe belediye başkanlarımızla birlikte, geçtiğimiz günlerde Tonya Belediyemizde meydana gelen bir hadiseyi kınamak üzere buradayız. Tonya halkının iradesine bir saygının gereği olarak, yerel yönetimler olarak bu tür menfur hadiselerin bir platform dahilinde kınamanın, halkımızın iradesiyle mütenasip olduğu düşüncesiyle değerli ilçe belediye başkanı arkadaşlarımı davet ettim. Üzüntülerimizi bireysel olarak ifade etmekten ziyade hep beraber, halkımızın bize verdiği iradenin sorumluluğu olarak da bu kınamayı Tonya Belediyemizde yineliyoruz. Değerli başkanımıza da bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olay Tonya Belediye Başkanımız Osman Beşel’e olan kişisel bir hadise değildir. Görevi gereği halkımızın iradesini temsil ederken bu tür hadiselerle karşılaşabiliriz. Ancak belediye başkanları, görevinden dolayı halkı tarafından ancak seçim zamanı sorgulanabilir” dedi.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Başkan Genç, yaşanan saldırıyı kesinlikle kabul etmediklerini söyleyerek, “Biz belediye başkanıyız. Bu tür müessir olaylar bizi yıldırmasın. Karşılaşabiliriz ama bunları bu platformlarla beraber, halkımızın da iradesi gereği her zaman teslim ederiz. Tonya’mız başta olmak üzere aldığımız iradeyi en iyi şekilde neticelendirmek adına hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha değerli başkanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tonya’mızın güzel insanlarına mal etmeden bireysel manada yapılan eylemin adli sonuçlarıyla da idari sonuçlarıyla da takipçisi olacağız. Bu davetime icabet eden bütün ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu müessir eylemi kınadığımızı net bir şekilde ifade ediyorum” diye konuştu.

‘OLAYLARI BİREYSEL, ŞAHSİ OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUM’

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel de destek için ilçeye gelen belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Her ne sebeple olursa olsun sizi burada görmekten mutlu olduğumu ancak böyle Tonya halkımızı, Trabzon’umuzu ve ülkemizi üzen böyle bir hadise nedeniyle burada bulunmanızın çok daha büyük mana ifade ettiğinden hareketle sizleri en kalbi duygularımla bağrımıza basıyorum. Hoş geldiniz, bizleri onurlandırdınız, bizlere manevi güç ve kuvvet verdiniz. Hepimizin görevi, bulunduğu noktada kamuya bu ülkeye en güzel hizmeti verebilmektir. Elbette ki bu hizmeti verebilmek bizim diğer organlarımızla çalışma arkadaşlarımızla bir birliktelik ve disiplin içerisinde hareketle mümkündür. Kamu kurumlarında disiplinin bozulması dolayısıyla görevin aksaması ve dolayısıyla görev borcumuz olan halkımızın, halkımız üzerinden ülkemizin mağduriyeti bizim de borcumuzu layıkıyla yerine getirememiş olmamız gibi bir netice doğurur. Kurallara uymayanlara karşı kamu görevinin gereği olarak gereğini yapmak, sorumluluğumuz, yetkimiz ve görevimizdir. Bu vuku, Tonya’mız üzerinden bütün ülkemizi derinden etkilemiştir. Gösterilen bu ilgi ve birliktelik gelecekte daha güzel ve daha disiplinli olmamızın bir adımıdır; böyle değerlendiriyorum. Olayları hiçbir şekilde bireysel, şahsi olarak değerlendirmiyorum. Bunlar görevlerimiz ve kamu hizmetleriyle ilgili olaylardır. Tonya halkının da bu yönde süreçte gösterdiği ilgiye ve olaya karşı gösterdiği tepkiye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

'BEN DE YAŞADIM'

Ortahisar Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Kaya ise yapılanları kınayarak şöyle konuştu:

“Hepimiz seçildiğimiz bu onurlu görevleri en iyi şekilde yapma gayretiyle, kamu kaynaklarını verimli kullanarak vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etme gayretiyle yapıyoruz. Bu hizmetlerimiz sırasında tabii bu işin doğasında maalesef bu tür talihsizlikler de olabiliyor. Biz de yaşadık, ben de yaşadım. Daha dün bir arkadaşımız belediyenin önüne gelip kendini yakmakla beni tehdit etti. Bu tür şeylerle hepimiz karşılaşıyoruz, karşılaşacağız da. Fakat tabii yapılanı kabul etme, onaylamak mümkün değil. Yapılanı şiddetle kınadığımızı tekrar ifade ediyorum. Yapılanı kınıyoruz. Yapılan doğru değildir. Yapılanın yasal yaptırımları olacaktır. Sorumluluğu olacaktır. Ama bu hadise yapan insanların gelip başkanımızdan belediyemizden çünkü halkın iradesine karşı yapılan bir saygısızlıktır aynı zamanda bu yapılan özür dilemesini ve kendilerine af dilemesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca o yaptıkları büyük hatanın affını dilemeleri gerektiğine inanıyorum. Ayrıca Tonya halkının burada devreye girip bir şekilde Tonya'mıza sulh sağlanması gerektiğine inanıyorum.”