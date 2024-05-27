Ziraat Bankası’ndan büyük fırsat: Son 3 gün! Hesaplara 7.500 TL yatacak!

Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu çeşitli kampanyalarla dikkat çekiyor. Mayıs ayı kampanyalarının sonuna yaklaşırken, yeni bir duyuruyla müşterilerine 7.500 TL hediye edeceğini açıkladı. Kampanyanın son katılım tarihi ise 31 Mayıs 2024.

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Ziraat Bankası, Bankkart ile Pegasus’tan yapılacak alışverişler için özel bir kampanya düzenledi. İşte kampanya detayları:

Kampanya Tarihleri:

Başlangıç: 15 Nisan 2024

Bitiş: 31 Mayıs 2024

Kampanya Koşulları:

31 Mayıs 2024 tarihine kadar Pegasus’tan yapılacak ilk 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde, Digiturk Sporun Yıldızı Paketi ve Eğlencenin Yıldızı Paketi aktivasyon kodu, kış dönemine ait bir yurt içi uçak bileti değerinde 7.500 Pegasus BolPuan hediye edilecektir.

7.500 Pegasus BolPuan kazanabilmek için SMS ile iletilen kodu 31 Aralık 2024 tarihine kadar Pegasus’tan yapılacak ikinci 10.000 TL ve üzeri alışverişte kullanmak gerekecektir.

7.500 BolPuan, ikinci alışverişle alınan uçuştan 1 ay sonra hesaba yüklenecektir.

Digiturk Sporun Yıldızı Paketi İçeriği:

Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier League, Fransa Ligue 1, Türkiye Basketbol Ligi, Almanya Bundesliga ve Trendyol 1. Lig maçları.

Ünlü isimler ve usta yorumcularla dolu beIN SPORTS kanalları, Formula 1 yayınları.

Bu paket 3 Ocak 2025 sonuna kadar ücretsiz sunulacaktır.

Digiturk Eğlencenin Yıldızı Paketi İçeriği:

Sezonun Oscar ödüllü popüler filmleri, Emmy ödüllü diziler.

Belgesel ve çocuk kanalları.

Üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 12 ay boyunca ücretsiz olup, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerlidir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2024

Bu fırsattan yararlanmak için son tarih yaklaşıyor. Hemen Ziraat Bankası Bankkart’ınızı kullanarak Pegasus’tan alışverişlerinizi yapın ve bu avantajlı kampanyadan faydalanın. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu eşsiz kampanya ile hem uçuşlarınızı hem de Digiturk aboneliklerinizi avantajlı hale getirebilirsiniz.

Kaçırmayın! Son 5 Gün! Ziraat Bankası’nın sunduğu bu muhteşem fırsattan yararlanarak hesaplarınıza 7.500 TL hediye alabilirsiniz.