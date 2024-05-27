Bakan Yerlikaya: Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in, Refah kentindeki Filistin kampını bombalamasına ilişkin, "Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya; kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenli bölge olarak ilan edilen Refah'ta masum Filistinli kardeşlerimiz katledilmeye, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. Refah'ta çadır kampları bombalanıyor; bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık. Çıkan yangınlarda sadece gökyüzünü kara bulutlar kaplamıyor, vicdanlar da kararıyor. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya; kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.