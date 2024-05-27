- Gündem

Bakan Yerlikaya: Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz

ABONE OL Google News Sayfamız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in, Refah kentindeki Filistin kampını bombalamasına ilişkin, "Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya; kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yük...

Bakan Yerlikaya: Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in, Refah kentindeki Filistin kampını bombalamasına ilişkin, "Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya; kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenli bölge olarak ilan edilen Refah'ta masum Filistinli kardeşlerimiz katledilmeye, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. Refah'ta çadır kampları bombalanıyor; bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık. Çıkan yangınlarda sadece gökyüzünü kara bulutlar kaplamıyor, vicdanlar da kararıyor. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya; kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

27 May 2024 - 14:25 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı mask
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
YÖK Başkanı Özvar: Katliamlara karşı çıktığı için işini kaybeden akademisyenlere kapımız açıktır mask
YÖK Başkanı Özvar: Katliamlara karşı çıktığı için işini kaybeden akademisyenlere kapımız açıktır
Kasapoğlu: 27 Mayıs Türkiye’de bir kara delik mask
Kasapoğlu: 27 Mayıs Türkiye’de bir kara delik
Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak / Ek fotoğraf mask
Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak / Ek fotoğraf
Çanakkale Savaşları'nda ‘Türk askerinin kahramanlığı’ belgelere yansımış mask
Çanakkale Savaşları'nda ‘Türk askerinin kahramanlığı’ belgelere yansımış
40 yıldır bilinen akrebin, yeni bir tür olduğu keşfedildi mask
40 yıldır bilinen akrebin, yeni bir tür olduğu keşfedildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber