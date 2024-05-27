İZMİR'de EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın halk günü gerçekleştirildi. Tatbikatın son provasının da yapıldığı halk gününe, askeri personelin aileleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan 'EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın halk günü düzenlendi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkisinde gerçekleştirilen halk gününde, tatbikatın son provası icra edildi. İlk defa bu yıl gerçekleştirilen halk gününe, askeri personel aileleri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Kara bombardımanıyla başlayan faaliyet, amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu ve havan atışlarıyla devam etti. Gece başlayan hava hücum harekatına devam edildi. Top, obüs ve komuta kontrol araçları havadan taşındı. Senaryo gereği, yaralı personel helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliye edildi. Amfibi harekat kapsamında makineli tüfek ve rpg-7 r/a atışları yapıldı. Amfibi hedef sahasındaki muhasım denizaltının tespiti yapıldı. Talim torpidosu atışı ve D/A'nın satıh gerçekleştirildi. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu atışları yapıldı. Amfibi hedef sahasındaki muhasım denizaltının tespiti yapıldı.

MAG'IN TESPİT ETTİĞİ MAYIN İMHA EDİLDİ

Tatbikatta Hava Kuvvetleri hava muharebe devriyesi görevi icra edildi. Mayınlı saha ve tel engellerinden geçit açıldı. Senaryo gereği amfibi hedef sahasındaki muhasım denizaltı tespit edildi. Talim torpidosu atışı yapıldı. Amfibi hücum harekatını destekleyen topçu atışları, keskin nişancı atışları, amfibi hücum harekatını destekleyen havan atışları gerçekleştirildi. Mayın Avlama Gemisi'nin (MAG) tespit ettiği mayının otonom su altı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhisi ve imhası gerçekleştirildi. Çıkarma harekatında, topçu atışları yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen atışlar kapsamında taarruz helikopter atışları yapıldı. Senaryo gereği, denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye gerçekleştirildi. Denizaltıdan TCG ANADOLU'ya sıhhi tahliye yapıldı.

KRİTİK HEDEFLER, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İlerleyen süreçte, keşif, gözetleme ve ateş destek unsurlarıyla taarruz helikopterleri bölgeye intikal etti. Tespit edilen düşman zırhlı araçlarının imhası kapsamında tanksavar atışı yapıldı. Harekatın yakın hava desteği verildi. Muharebe arama kurtarma harekatı ve hava savunması gerçekleştirildi. Uzman nişancı unsuru tarafından kritik hedefler, etkisiz hale getirildi. Akıncı TİHA atışı, Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) atışı yaptı. Destek ateşleri kapsamında topçu ve havan atışları, tank topu atışı gerçekleştirildi. Havadan lojistik ikmal desteği yapıldı. Tankların girişi olurken, MİLAN atışı, SİHA atışı yapıldı. Keskin nişancı atışları yapıldı. Tespit edilen düşman zırhlı araçlarının imhası kapsamında tanksavar atışı gerçekleştirildi. Harekatın yakın hava desteği icra edilirken, tank topu atışı ve topçu atışları, birleşme harekatı destek ateşleri kapsamında topçu ve havan atışları yapıldı.

'TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN TATBİKATI İZLİYORUZ'

Halk gününe çocuklarıyla katılan Niyazi Karagöz (52), "Çok gurur duyduk. Her şey çok güzeldi" dedi.

Savaş uçaklarına, askeriyeye meraklı olduğunu dile getiren Nur Gönel (14), "Savaş oyunlarını çok oynadığım için böyle faaliyetleri seviyorum. Halk gününe babamla geldik. Babam, tatbikatta araçların yapımında görev alıyor" diye konuştu.

Tatbikatı ailesiyle izleyen Yalçın Görgün (61) ise "Ege Ordusu'ndan emekli bir albayım. Bu tatbikatlar Silahlı Kuvvetler'in milletiyle olan birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok önemli. O yüzden gururla, tüylerimiz diken diken tatbikatı izliyoruz ve ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizle gurur duyuyoruz. İnşallah giderek gelişen her türlü tatbikatı burada ordu millet el ele anlayışıyla izlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Dumanlı (65) da şunları söyledi:

"Bizler, Yörük kültürünün temsilcileriyiz. Böyle bir gururlu günde bu tatbikatı hep birlikte izliyoruz. Ne mutlu Türk'üz diyoruz. Ülkemize Allah zeval vermesin. Bunları gördükçe gurur duyuyoruz. Her zaman için askerimizin, milletimizin yanındayız. Vatanımızı seviyoruz."