Yeni Alanya, Halk TV'nin gündemindeydi: "İngiliz turistin pahalılık isyanı"

Yeni Alanya, manşetiyle bir kez daha Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah'ın gündemi oldu. Milyonlara ulaşan Yeni Alanya, bugünkü "İngiliz turistin pahalılık isyanı" manşetiyle gündeme geldi.