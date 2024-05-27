27 May 2024 - 11:49- Gündem G:

Yeni Alanya, Halk TV'nin gündemindeydi: "İngiliz turistin pahalılık isyanı"

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Yeni Alanya bugünkü manşetiyle bir kez daha milyonlara ulaştı

Yeni Alanya, Halk TV'nin gündemindeydi: "İngiliz turistin pahalılık isyanı"
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Yeni   Alanya, manşetiyle  bir kez daha Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah'ın gündemi oldu. Milyonlara ulaşan Yeni Alanya, bugünkü "İngiliz turistin pahalılık isyanı" manşetiyle gündeme geldi.

# Bir, Alanya

27 May 2024 - 11:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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