Yeni Alanya, Halk TV'nin gündemindeydi: "İngiliz turistin pahalılık isyanı"

Yeni Alanya, manşetiyle bir kez daha Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah'ın gündemi oldu. Milyonlara ulaşan Yeni Alanya, bugünkü "İngiliz turistin pahalılık isyanı" manşetiyle gündeme geldi.
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Yeni Alanya bugünkü manşetiyle bir kez daha milyonlara ulaştı
Çorum Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.