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Eğitimde müfredat sil baştan: Bakan Tekin'den son dakika açıklaması

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Okullarda uygulanacak yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Yeni müfredat okullarda kademeli olarak uygulanacak. Tüm aşamalardan geçen yeni müfredat erişime açıldı. Peki yeni müfredat ne zaman uygulanmaya başlayacak? İşte detaylar...

Eğitimde müfredat sil baştan: Bakan Tekin'den son dakika açıklaması mask
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Son dönemlerde kamuoyunun önemli gündem maddelerinden olan yeni müfredat için resmen karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı.

MEB'DEN 'YENİ MÜFREDAT' AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ’ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı 26 Nisan’da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs’a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ için iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi. Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58’i öğretmenlerden, yüzde 42’si ise diğer paydaşlardan geldi. Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi. Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı.

Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı.

Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı.

Yeni müfredata ilişkin 26 dersin ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ öğretim programları, 16-22 Mayıs’ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

İŞTE YENİ MÜFREDAT İÇİN ERİŞİM ADRESİ
Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamalardan geçerek "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

KADEMELİ UYGULANACAK
Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Kaynak: AA

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27 May 2024 - 13:54 - Gündem

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