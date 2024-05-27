27 May 2024 - 13:46- Gündem G:

Antalya'da 2000 yıllık keşif: Bakan Ersoy 'Muhteşem' diyerek duyurdu

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Antalya'daki heyecan yaratan haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin bulunduğunu açıkladı. Söz konusu heykellerim fotoğrafları, büyük ilgi çekti.

Antalya'da 2000 yıllık keşif: Bakan Ersoy 'Muhteşem' diyerek duyurdu mask
Antalya'da 2000 yıllık keşif: Bakan Ersoy 'Muhteşem' diyerek duyurdu
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Antalya'da Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında çok önemli iki keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykelin bulunduğunu duyurdu.


Heykellerin görsellerini paylaşan Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

BAKAN ERSOY: "2 MUHTEŞEM HEYKEL KEŞFEDİLDİ"
Aspendos Antik Kenti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemine ait 2 muhteşem heykel keşfedildi.

Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri, İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı.

Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

# Sosyal, devam, Antalya, bin, kültür

27 May 2024 - 13:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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