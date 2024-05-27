27 May 2024 - 13:46- Gündem

Antalya'da 2000 yıllık keşif: Bakan Ersoy 'Muhteşem' diyerek duyurdu

Antalya'daki heyecan yaratan haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin bulunduğunu açıkladı. Söz konusu heykellerim fotoğrafları, büyük ilgi çekti.