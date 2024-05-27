Çalışan çalışmayan tüm emeklilere 38.200 TL REKOR PROMOSYON! Alan tekrar alabilir

Emeklilere Özel Promosyon Kampanyaları

Yapı Kredi’nin sunduğu bu büyük fırsat dışında diğer bankaların da emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları şu şekildedir:

Garanti BBVA Emekli Promosyon Ödemesi

10.000 TL’ye kadar maaş alan emekliler: 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arasında maaş alan emekliler: 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emekliler: 12.500 TL

20.000 TL ve üstünde maaş alan emekliler: 15.000 TL

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemesi

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan vatandaşlar, 12.000 TL’ye varan emekli promosyon ödemesi alabiliyor. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin olarak yapıyor ve mevcut promosyon tutarlarını iade etmeden yeni başvuruların alınabileceğini belirtiyor.

Halkbank Emekli Promosyon Ödemesi

10.000 – 14.999 TL arası maaş alan emekliler: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş alan emekliler: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 12.000 TL

Akbank Emekli Promosyon Ödemesi

0 – 9.999 TL arası maaş alan emekliler: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş alan emekliler: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş alan emekliler: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 15.000 TL

Akbank ayrıca 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL’ye varan promosyon sunuyor.

38.200 TL Promosyon ile Büyük Fırsat

Yapı Kredi, Gaziantep’te büyük bir adım atarak, Türkiye Muhtarlar Derneği Gaziantep Şube Başkanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında 735 muhtara tam 38.200 TL promosyon ödemesi yapacak. Bu promosyon, emekliler ve kamu çalışanları için büyük bir fırsat sunuyor. Bu rekor promosyon ile Yapı Kredi, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, birçok kurumla peş peşe promosyon sözleşmeleri imzalıyor.