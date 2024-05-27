Çalışan çalışmayan tüm emeklilere 38.200 TL REKOR PROMOSYON! Alan tekrar alabilir

Emeklilere Özel Promosyon Kampanyaları
Yapı Kredi’nin sunduğu bu büyük fırsat dışında diğer bankaların da emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları şu şekildedir:
Garanti BBVA Emekli Promosyon Ödemesi
10.000 TL’ye kadar maaş alan emekliler: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arasında maaş alan emekliler: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emekliler: 12.500 TL
20.000 TL ve üstünde maaş alan emekliler: 15.000 TL
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemesi
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan vatandaşlar, 12.000 TL’ye varan emekli promosyon ödemesi alabiliyor. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin olarak yapıyor ve mevcut promosyon tutarlarını iade etmeden yeni başvuruların alınabileceğini belirtiyor.
Halkbank Emekli Promosyon Ödemesi
10.000 – 14.999 TL arası maaş alan emekliler: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alan emekliler: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 12.000 TL
Akbank Emekli Promosyon Ödemesi
0 – 9.999 TL arası maaş alan emekliler: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş alan emekliler: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alan emekliler: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 15.000 TL
Akbank ayrıca 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL’ye varan promosyon sunuyor.
38.200 TL Promosyon ile Büyük Fırsat
Yapı Kredi, Gaziantep’te büyük bir adım atarak, Türkiye Muhtarlar Derneği Gaziantep Şube Başkanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında 735 muhtara tam 38.200 TL promosyon ödemesi yapacak. Bu promosyon, emekliler ve kamu çalışanları için büyük bir fırsat sunuyor. Bu rekor promosyon ile Yapı Kredi, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, birçok kurumla peş peşe promosyon sözleşmeleri imzalıyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.