Alanyaspor"dan ALTİD üyesi otellere teşekkür

TURUNCU yeşilli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, takımın iç saha maçlarında ikram desteğinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023-2024 sezonunda da devam ettiğini belirterek, “Corendon Alanyaspor’umuzun tüm iç saha maçlarında VIP, protokol, basın tribünlerinde ikram hizmeti veren Numa Port Hotel, Arsi Hotel, Kırbıyık Resort Hotel, Adin Beach Hotel, Senza Grup Hotel, Titan Select Hotel, Noxinn Hotel, Grand Zaman Hotel, Küçüker İnşaat, Justiniano Otelleri, Kaila Otel, Alanya Sunprime C-Lounge Hotel, Eftalia Hotel, Lonicera Hotel, Bera Alanya Otel, White City Hotels, Gold Island Hotel yönetim kurulu başkanları ve sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca bu organizasyonun düzenlenmesinde verdiği katkıdan dolayı da Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ile yönetimine teşekkür ederim” dedi. Alanyaspor BÜLTEN
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.