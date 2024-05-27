Alanyaspor"dan ALTİD üyesi otellere teşekkür

TURUNCU yeşilli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, takımın iç saha maçlarında ikram desteğinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023-2024 sezonunda da devam ettiğini belirterek, “Corendon Alanyaspor’umuzun tüm iç saha maçlarında VIP, protokol, basın tribünlerinde ikram hizmeti veren Numa Port Hotel, Arsi Hotel, Kırbıyık Resort Hotel, Adin Beach Hotel, Senza Grup Hotel, Titan Select Hotel, Noxinn Hotel, Grand Zaman Hotel, Küçüker İnşaat, Justiniano Otelleri, Kaila Otel, Alanya Sunprime C-Lounge Hotel, Eftalia Hotel, Lonicera Hotel, Bera Alanya Otel, White City Hotels, Gold Island Hotel yönetim kurulu başkanları ve sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca bu organizasyonun düzenlenmesinde verdiği katkıdan dolayı da Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ile yönetimine teşekkür ederim” dedi. Alanyaspor BÜLTEN