KURBAN Bayramı için geri sayım başladı. Alanya’da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürüyor. Alanya’da kurban satış yerleri Merkezde Oba Mahallesi Çıplaklı Orman Deposu üstü, Konaklı Menderes Bulvarı, Mahmutlar Sanayi Sitesi altı, Demirtaş Yenidamlar Camii yanı olarak belirlendi. Bu yıl kurban canlı ağırlık küçükbaş 300 TL, büyükbaş 280 TL’den satılacak. Alanya Belediyesi geçtiğimiz günlerde kurban satış yeri fiyatlarını üreticilere küçükbaş 7 bin TL, büyükbaş 10 bin TL olarak duyurmuştu. Üreticiler bugün başvuru için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gitti. Ancak üreticiler bir hafta önce 7 bin TL olarak yayınlanan kurban satış yeri fiyatlarının 15 bin TL’ye yükseldiğini öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar. Üreticiler geçen sene 3 bin 500 TL olan kurban satış yeri fiyatlarının bu yıl aniden 15 bin TL’ye çıkarılmasına tepki gösterdiler. Mağdur olduklarını söyleyen üreticiler duruma isyan ettiler.

‘ÇOBANLAR CAN ÇEKİŞİYOR’

Çobanların zaten zor durumda olduğunu söyleyen Durali Akbaş, “Belediyemizin yaptığı yerler var. Bunun için de 15 bin TL istiyor. Hadi bunu kabul edelim. Ben Alanya’nın 20 senelik esnafıyım geçen sene tozun içinde satış yaptık. Ağılı kendim kuruyorum aynı parayı veriyorum. Bu sene gene aynı. Buna bir çözüm bulunması gerekir. Geçen yıl 3 bin 500 TL’ydi. Belediye ağılları yapsın 15 değil, 10 TL verelim. Fakat buna bir çözüm bulunsun. Çoban zaten can çekişiyor. Senede bir kurban satıyor. Belediye onu da elinden alıyor” ifadelerini kullandı.

‘ YÜZDE 400’ÜN ÜZERİNDE ZAM VAR’

Fiyatların fahiş olduğunu belirten Ahmet Mor, “Fiyatlar çok fahiş. Geçen yıl 3 bin TL’ydi, bu yıl 15 Bin TL diyorlar. Yüzde 400’ün üzerinde bir zam söz konusu. Hükümet marketlere fahiş fiyatlar için denetleme yapıyor. Bu fahiş fiyat da denetlenmeli” şeklinde konuştu.

‘BAŞKANIMIZ BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMADI’

Dışarıdan gelen üreticilerin daha rahat kurban sattıklarını dile getiren Erol Akbaş, “Yüzde 25’lik bir faiz oranı var. Fiyatlar yüzde 400 arttı. Geçen yıl 3 bin 500 TL’ydi, bu sene olsun 7 bin TL olsun. Belediyemizin borcu varmış 10 bin TL olsun. Fakat kurban pazarına 15 bin TL demişler. Dışarıdan gelenler bile bizden daha rahat hayvan satıyor. Biz tozun toprağın içindeyiz. Fakat ikimizin de ödediği aynı parayı. Biz tefeciden para alsak bu kadar faiz göremeyiz. Biz orada 4 gün duruyoruz, kurban yerini satın almıyoruz. Başkanımız buraya bir tane çivi çakmadı. Kurban yerine gitmedi bile. Bu para bizim için çok fahiş” dedi.

‘BELEDİYENİN ÖNÜNDE BEKLEYECEĞİZ’

Sorun düzelene kadar belediye önünde bekleyeceklerini ifade eden Serkan Karakurt, “Yaklaşık 15-20 gün önce yapılan istişare toplantısında merkez küçükbaş 7 bin TL, merkez büyükbaş 10 bin TL ve beldeler 5 bin TL olarak belirlendi. 5 gün içinde ne değişti de bu fiyatlar iki katına çıktı. Bunu tüm üretici ve besici arkadaşlarımız olarak çok merak ediyoruz. Tabi ki enflasyona ezilmeyeceğiz. Fakat 3-4 günlük bir hizmet için fiyatlar çok fahiş. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Düzeltilene kadar beklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. (Ramazan Özdemir/Şerife ÇOBAN)