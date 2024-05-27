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Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak / Ek fotoğraf

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27 May 2024 - 12:07 DHA Kahramanmaraş- Gündem

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Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak / Ek fotoğraf mask
Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak / Ek fotoğraf
Çanakkale Savaşları'nda ‘Türk askerinin kahramanlığı’ belgelere yansımış mask
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40 yıldır bilinen akrebin, yeni bir tür olduğu keşfedildi mask
40 yıldır bilinen akrebin, yeni bir tür olduğu keşfedildi
Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak mask
Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak
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