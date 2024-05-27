Asgari ücret için ikinci zam geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberGlobal televizyonunda katıldığı canlı yayında, asgari ücretle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği bu konuda Işıkhan, geçmiş dönemde yapılan artışları hatırlatarak mevcut durumu değerlendirdi.

“ Bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret, iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı” diyen Bakan Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin doğrudan rol almadığını vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Rolü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu konuda karar verdiğini ifade eden Işıkhan, “Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz’da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı” şeklinde konuştu.

Ekonomik Denge ve İstikrar Hedefi

Ekonomik denge ve istikrarın önemine vurgu yapan Bakan Işıkhan, hükümetin kalıcı refah artışını hedeflediğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Özellikle istihdamı artırma hedefine odaklanacaklarını ve çalışanlara, memurlara ve emeklilere yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Temmuz’da Asgari Ücret Zammı Yapılacak mı?

Asgari ücrete yapılacak olası bir ikinci zam konusu, şu anda gündemde önemli bir yer tutuyor. Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, Ocak ayında yapılan yüksek artış, temmuz ayında yeni bir zam yapılmayacağını öngörerek gerçekleştirilmiş durumda. Bu, çalışanların maaşlarında istikrarı sağlamak ve ekonomik dengeyi korumak adına alınmış bir karar.

Gelecek Planları ve Destekler

Bakan Işıkhan, hükümetin çalışanlara, memurlara ve emeklilere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek, istihdamı artırma hedeflerine odaklandıklarını söyledi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, ülke ekonomisinin güçlenmesine ve kalıcı refah artışına katkı sağlamayı amaçlıyor.