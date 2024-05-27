İŞKUR’dan yeni dönem hibe desteği: Kişi başına 400 bin TL hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İŞKUR’un yürüttüğü hibe destek programı, girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor. İŞKUR, iş kurma hayali olan engellilere 400 bin TL’ye, eski hükümlülere ise 300 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlayacak. Bu destekten faydalanmak isteyenler, başvurularını 7 Haziran’a kadar yapabilecek.

İŞKUR’un Hedefi: İşsizlikle Mücadele ve İş Kurma Fırsatları

İŞKUR, milyonlarca işçinin iş bulma umudu olmasının yanı sıra, hibe destekleriyle kendi işini kurmak isteyenlere de önemli fırsatlar sunuyor. Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve hibe destekleri ile işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini ve işsizlik oranlarının düşürülmesini hedefliyor. Ayrıca, özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına olanak tanıyor.

Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Destek

İŞKUR, engelliler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik hibe programlarını 2014 yılından bu yana yürütüyor. Nisan ayında yapılan güncellemelerle, engelliler için hibe miktarı 150 bin TL’den 400 bin TL’ye, eski hükümlüler için ise 110 bin TL’den 300 bin TL’ye çıkarıldı. Bu destekler, dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyor.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

İŞKUR’un yeni dönem hibe programına başvurular başladı. Destekten faydalanmak isteyenler, projeleriyle birlikte başvurularını 7 Haziran’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Başvuru sürecinin kolay ve erişilebilir olması, daha fazla kişinin bu destekten yararlanmasını sağlayacak.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru Hazırlığı: İlk adım olarak, iş kurma projenizi detaylandırın ve gerekli belgeleri hazırlayın.

e-Devlet Sistemi: Başvurunuzu e-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaparak, ilgili başvuru formunu doldurun ve projelerinizi ekleyin.

Son Tarihi Kaçırmayın: Başvurular 7 Haziran’da sona erecek. Bu tarihe kadar başvurunuzu tamamlayın.

Hibe Desteğinin Faydaları

Ekonomik Destek: 400 bin TL’ye kadar sağlanan hibe, iş kurma sürecinde büyük bir finansal destek sağlar.

Dezavantajlı Grupların Desteklenmesi: Engelliler ve eski hükümlüler gibi grupların iş gücüne katılımı artar.

İşsizliğin Azaltılması: Yeni iş imkanlarının yaratılması, genel işsizlik oranının düşmesine katkı sağlar.