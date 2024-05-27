Yassıada'da hayatını kaybeden DP'li vekilin oğlu: 27 Mayıs, Türkiye'yi 40- 50 sene geriye götürdü

27 Mayıs 1960 darbesinde Yassıada'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Demokrat Parti (DP) Afyonkarahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın oğlu Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı, "27 Mayıs darbesi, Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin yaşadığı en dramatik, en fevkalade olaydır. Türkiye'yi 40- 50 sene geriye götürdü" dedi.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Yassıada'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İstiklal Savaşı gazisi, DP Afyonkarahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın oğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı, darbenin 64'üncü yıl dönümünde konuştu. Prof. Dr. Yiğitbaşı, "27 Mayıs'ı, iki şekilde düşünmek lazım. Bir memleket olarak bir de bizim aile olarak. 27 Mayıs darbesi, Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin yaşadığı en dramatik, en fevkalade olaydır. Türkiye'yi 40- 50 sene geriye götürdü. Bu açığı, Türkiye ancak yeni yeni kapatma imkanı bulabilmiştir. Allah bir daha göstermesin" dedi.

'UZUN SÜRE BAYRAM OLARAK KUTLANDI'

27 Mayıs'ın darbe ve muhtıra gibi olaylara örnek olduğunu savunan, bu nedenle ülkede 4- 5 defa daha darbe girişiminde bulunulduğunu kaydeden Prof. Dr. Yiğitbaşı, "Böyle dönemlerde kimin ne şekilde hareket edeceği bilinmez. Öyle bir olay yaşandı ki ihbardan, suçlamadan başımızı kaldıramadık. Uzun süre 27 Mayıs bayram olarak kutlandı. 27 Mayıs'ta ailemiz çok acı çekti. Bunu millet olarak bayram şeklinde kutlamak, bizim için başka bir acı kaynağıydı. Allah razı olsun, bu bayramı da kaldırdılar. Aile olarak hepimiz çok sıkıntı çektik" diye konuştu.