BELEDİYE’YE EHLİYETLİ PERSONEL ALIMI! Başvurular başladı!

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, belediyenin daimi olarak yapılacak alımlar için başvuruların 23-29 Mayıs tarihleri arasında alınacağı açıklandı. Başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar ve başvuru adresi ise İŞKUR üzerinde detaylı bir şekilde yayımlandı.

Alımla ilgili bilgiler şöyle:

Başvuru Tarihleri: 23.05.2024 – 29.05.2024

Başvuru Adresi: Cumhuriyet Mah. Vize Cad. No:6 Çakıllı / Vize/ Kırklareli

Telefon: 0288 358 1002 – 7004 – 7005

Deneyim şartı aranmayan bu alımda, şu anda 1 kişinin işe alınacağı belirtildi. Başvurusu kabul edilen adaylar için görüşmelerin 30 Mayıs saat 11.00’de yapılacağı duyuruldu.

Başvuru şartları ise şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin ilgili şartlarını taşımak

Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmamış olmak

İnşaat teknolojisi mezunu olmak ve saha ölçüm haritalama işinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak

B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak

Başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar arasında kimlik, adli sicil kaydı, sağlık raporu, mezuniyet belgesi ve CV belgeleri bulunuyor. Başvurular 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek.