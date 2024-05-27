BELEDİYE’YE EHLİYETLİ PERSONEL ALIMI! Başvurular başladı!

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, belediyenin daimi olarak yapılacak alımlar için başvuruların 23-29 Mayıs tarihleri arasında alınacağı açıklandı. Başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar ve başvuru adresi ise İŞKUR üzerinde detaylı bir şekilde yayımlandı.
Alımla ilgili bilgiler şöyle:
Başvuru Tarihleri: 23.05.2024 – 29.05.2024
Başvuru Adresi: Cumhuriyet Mah. Vize Cad. No:6 Çakıllı / Vize/ Kırklareli
Telefon: 0288 358 1002 – 7004 – 7005
Deneyim şartı aranmayan bu alımda, şu anda 1 kişinin işe alınacağı belirtildi. Başvurusu kabul edilen adaylar için görüşmelerin 30 Mayıs saat 11.00’de yapılacağı duyuruldu.
Başvuru şartları ise şu şekilde sıralandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin ilgili şartlarını taşımak
Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmamış olmak
İnşaat teknolojisi mezunu olmak ve saha ölçüm haritalama işinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak
B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak
Başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar arasında kimlik, adli sicil kaydı, sağlık raporu, mezuniyet belgesi ve CV belgeleri bulunuyor. Başvurular 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.