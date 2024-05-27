İzmir'de 65 yaş ve üzeri basketbolcuların Türkiye'de rakibi yok

İZMİR'de en genç üyeleri 65, en yaşlı üyeleri 71 yaşında olan veteran sporcular, kurdukları İzmir Veteran Basketbol Takımı ile sahada ter döküyor. Her hafta bir araya gelip, antrenman yapan takımın kaptanı Nazmi Pars (71), "Amacımız, galibiyetten çok bu yaşta bu sporun yapılabileceğini göstermek. Bugüne kadar geldik. Türkiye'de bizden başka 60 yaş üstü takım yok" dedi.

İzmir'de yaklaşık 15 yıl önce bir araya gelen bir grup arkadaş, veteran basketbol takımı kurdu. En genç üyeleri 65, en yaşlı üyeleri 71 yaşında olan İzmir Veteran Basketbol Takımı'nın oyuncuları, her hafta bir araya gelip, düzenli antrenman yapıyor. İzmir Veteran Basketbol Takım Kaptanı Nazmi Pars, sporun her yaşta yapılabildiğini göstermek istediklerini belirtip, Türkiye'de maç yapabilecekleri rakip bir takım olmadığı için yurt dışından gelen takımlarla maç yaptıklarını söyledi. 15 yaşından beri basketbol oynadığı anlatan Pars, "Basketbola 15 yaşında İzmir Demirspor'da başladım sonra Karşıyaka takımında ve daha sonra Göztepe takımında oynadım. Bu takımla ise 2012'de Bergama'da düzenlenen basketbol turnuvasıyla başladık. Bugüne kadar geldik. Türkiye'de bizden başka 60 yaş üstü takım yok. Bazen Bursa, Bodrum gibi çeşitli bölgelerden arkadaşlar gelerek, bir takım kurulmaya çalışıyor ve onlarla maça çıkıyoruz. Ancak yine de tam olarak bizim yaşlarımıza tam uymuyor. Genel olarak 55-60'li yaşlar olabiliyor. Ayrıca yurt dışından gelen takımlarla oynuyoruz" dedi.

'ÖLÜNCEYE KADAR OYNARIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Marmaris turnuvalarının olduğunu ve Sırp takımı ile maça çıkacaklarını belirten Pars, "Genellikle rahat, eğlenceli maçlar olur. Amacımız, galibiyetten çok bu yaşta bu sporun yapılabileceğini göstermek. Yaşımıza rağmen bir hakem, bir düdük ile o maça gidebilmek, oynayabilmek ve o zevki tekrar tatmak çok güzel. Ölünceye kadar oynarım diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda 2015 yılında oynarken tek Türk takımı olarak maça çıktık. İlk karşılaştığımız takım ise Almanya takımıydı; bu çok hoşumuza gitti. Ayrıca o zaman imkanlarımızın dahilinde maça giderken yanımıza Down sendromlu bir çocuğumuzu da götürdük. Bir dünya şampiyonasında o çocuk, o zevki tatsın istedik, 3 dakika sahaya çıkardık. Bu belki de hayatımızda yaptığımız en güzel şeydi. Kendisi de bize 'Hayatımda bana en büyük zevki yaşattınız' dedi. Bu anları paylaşmak güzel" diye konuştu.

'BASKETBOL SEVDAMIZ, ÇOK BÜYÜK'

Takımın en büyük diğer üyesi Ali Hekimoğlu (71) ise "Basketbol sevdamız, çok büyük. Bu spor dalını devam ettirmek için çaba sarf ediyoruz. 1968 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne açılan basketbol takımı ile başladım. Daha sonra DS spora geçtim. 1970'li yıllarda İzmir'e geldim ve burada da yine bir süre İzmir Demirspor'da ve Çayırlıbahçe takımında oynadıktan sonra aslında yaş itibarıyla basketbola ara verdim. Çünkü birtakım şeyler zor olur diye düşünmüştüm. Ancak daha sonra buradaki arkadaşlarımızla bir araya gelerek, basketbol oynamaya devam ettik. Amacımız; yaşlanmak değil, yaş almak. Yaklaşık 15 senedir bu takımla birlikteyiz" dedi.