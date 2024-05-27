27 May 2024 - 10:55- Ekonomi G:

Devlet herkesi ev sahibi yapacak! Devlet destekli 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı

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Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşa müjde! Devlet destekli 1.20 faizli konut kredisi için çalışmalar hız kesmeden sürerken, son dakika açıklamalarıyla kritik detaylar ortaya çıktı. Ev almak isteyen vatandaşlar, bu önemli fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçmeli. İşte, herkesin merakla beklediği 1.20 faizli konut kredisi hakkında bilmeniz gerekenler…

Devlet herkesi ev sahibi yapacak! Devlet destekli 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mask
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Ev sahibi olmanın hayalden öteye geçmediği günümüzde, devlet destekli konut kredileri vatandaşların imdadına yetişiyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle bankalardan kredi alamayan vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından duyurulan 1.20 faizli devlet destekli konut kredisini bekliyor. Hükümet yetkilileri, vatandaşların konut kredisi sorununu çözmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Resmi Açıklama Ne Zaman Yapılacak?
Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, hazırlıkların son sürat devam ettiği biliniyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, 1.20 faizli devlet destekli konut kredisi 2024 yılının sonlarına doğru açıklanacak. Ancak, vatandaşlar bu kredinin bir an önce duyurulmasını talep ediyor ve hükümete bu yönde baskı yapıyor.

Kimler 1.20 Faizli Konut Kredisi Alabilecek?
Çevre ve Şehircilik Bakanı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, bu kampanyanın sadece ilk evini alacak vatandaşlar için geçerli olacağını belirtmişti. İlk etapta deprem bölgesine öncelik verilecek ve ardından Türkiye’nin 81 iline yayılacak. Konut kredisi paketinin diğer detayları henüz açıklanmamış olsa da, vatandaşlar bu fırsatı yakından takip ediyor.

Kamu Bankaları ve Devlet Desteği
İlgili bakanlıklar ve kamu bankaları, bu kredi paketinin finansmanını sağlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. İlk evini alacak vatandaşlara yönelik sunulacak bu kredi paketi ile ilgili devletten resmi açıklamanın yıl ortalarında gelmesi ve başvuruların başlaması bekleniyor.

1.20 Faizli Konut Kredisi Başvuru Şartları
Devlet destekli bu konut kredisinden faydalanabilmek için belirli şartlar bulunuyor:

İlk Ev Sahibi Olma: Bu kredi kampanyası, sadece ilk evini alacak vatandaşlar için geçerli olacak.
Deprem Bölgesine Öncelik: İlk etapta deprem bölgesindeki vatandaşlara öncelik tanınacak.
81 İl Geneline Yayılma: Kampanya, öncelikli bölgelerin ardından Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak.
Vatandaşlardan Talepler
Vatandaşlar, yüksek faiz oranları ve artan yaşam maliyetleri karşısında devlet destekli bu kredi paketinin bir an önce duyurulmasını talep ediyor. Birçoğu, bu kredi sayesinde ev sahibi olma hayaline kavuşmayı umuyor.

Neden Önemli?
Yüksek faiz oranları nedeniyle bankalardan kredi alamayan birçok vatandaş için bu kredi paketi, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına büyük bir fırsat. 1 milyon TL’lik bir konut kredisi bile yüksek faizler nedeniyle geri ödemesi 5 milyon TL’yi bulurken, 1.20 faiz oranı ile sunulacak kredi, vatandaşların ödeme yükünü hafifletecek.

Hemen Başvurun!
Devlet destekli 1.20 faizli konut kredisi için hazırlıklar hızla devam ediyor ve bu fırsatı kaçırmamak için vatandaşlar hemen harekete geçmeli. Başvurular başladığında, gerekli belgeler ve detaylı başvuru süreci hakkında bilgi almak için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın resmi internet sitelerini ziyaret edebilir veya en yakın şubeye başvurabilirsiniz.

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27 May 2024 - 10:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Devlet herkesi ev sahibi yapacak! Devlet destekli 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mask
Devlet herkesi ev sahibi yapacak! Devlet destekli 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı
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