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Wanda Nara'nın şampiyonluk pozu olay oldu

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Galatasaray’ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, uzun bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Galatasaray’ın, Türkiye’nin en iyisi olduğunu, Türkiye’nin en büyüğü olduğunu tekrardan gösterdik" dedi. Icardi'nin eşi Wanda Nara da şampiyonluk kutlamalarına sessiz kalmadı.

Wanda Nara'nın şampiyonluk pozu olay oldu mask
Wanda Nara'nın şampiyonluk pozu olay oldu
Wanda Nara'nın şampiyonluk pozu olay oldu
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Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Konyaspor’u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, yaptığı uyku hareketiyle ilgili olarak, " Bir cevap niteliğindeydi.

Biliyorsunuz futbol dışında sezon boyuncu birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe başkanının, bizim kulübümüzün başkan vekili ile ilgili bazı sözleri vardı. Her fırsatta bizim hakkımızda kötü laflar edildi. Biz de sahada kendimizi gösterdik." dedi.

WANDA NARA BOŞ DURMADI
Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından paylaşım bombardımanı yaptı.

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27 May 2024 - 10:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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