Wanda Nara'nın şampiyonluk pozu olay oldu

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Konyaspor’u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, yaptığı uyku hareketiyle ilgili olarak, " Bir cevap niteliğindeydi.
Biliyorsunuz futbol dışında sezon boyuncu birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe başkanının, bizim kulübümüzün başkan vekili ile ilgili bazı sözleri vardı. Her fırsatta bizim hakkımızda kötü laflar edildi. Biz de sahada kendimizi gösterdik." dedi.
WANDA NARA BOŞ DURMADI
Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından paylaşım bombardımanı yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.