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Son Dakika! 2.000'den fazla insan canlı canlı toprak altında kaldı

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Papua Yeni Gine'deki toprak kayması faciasında bilanço bugün de ağırlaştı. Hükümetten toprak altında kalanların sayısıyla ilgili gelen son açıklama endişe yarattı.

Son Dakika! 2.000'den fazla insan canlı canlı toprak altında kaldı mask
Son Dakika! 2.000'den fazla insan canlı canlı toprak altında kaldı
Son Dakika! 2.000'den fazla insan canlı canlı toprak altında kaldı
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Son dakika haberi: Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine geçtiğimiz günlerde meydana gelen toprak kaymasının şokunu yaşıyor. Hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.


"GEÇEN HER DAKİKA UMUTLARIMIZI AZALTIYOR"
Faciayla ilgili açıklama yapan Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Herkes kayıplarını arıyor. Birçok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor” demişti.

NE OLMUŞTU?
Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde toprak kayması meydana gelmişti.

Papua Yeni Gine Post Courier tarafından adı açıklanmayan bir parlamento üyesine dayandırılarak yayınlanan haberlerde, bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedilirken Mulitaka bölgesindeki en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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27 May 2024 - 10:13 - Dünya

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