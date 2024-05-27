Alanya'da yaylada evi sahilde yazlığı olanlara kötü haber! Hükümetten yeni karar...

Katlamalı vergi sistemi, konutun değerine veya "köy evi", "yazlık" gibi sınıflara göre ayrım yapılmaksızın uygulanırsa, milyonlarca vatandaş kullanmadıkları gayrimenkuller için yüksek vergiler ödemek zorunda kalabilir.

Ekonomim'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "vergi reformu" adı altında yürüttüğü çalışmalarda en önemli maddelerden biri, birden fazla konutu olanlara yeni vergiler getirilmesi. Önümüzdeki Haziran ayında TBMM'ye sunulması planlanan taslak düzenleme ile Emlak Vergisi oranlarında ilk kez sayıya göre değişiklik yapılması öngörülüyor.

Taslağa göre:

1'den fazla evi olanlar, oturduğu evin vergisini her yıl normal ödemeye devam edecek.

Aynı kişinin 2. ve daha fazla evi varsa, bu evler için katlanarak artan Emlak Vergisi ödemek zorunda kalacak.

Bu evlere ne kadar ilave vergi yükü getirileceği henüz netleşmedi.

KÖY EVLERİ VE YAZLIKLAR "İKİNCİ EV" SAYILACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın köylerde babadan, atadan kalma evleri tapu kaydında görünüyor. Bu ev ve gayrimenkullerin büyük bölümü varislerin hisselerinde yer alıyor. Köy evlerinin dışında yazlık olarak kullanılan evler de tapu kayıtlarında bulunuyor.

Eğer köy evleri ve yazlıklar "ikinci ev" olarak değerlendirilirse, milyonlarca vatandaş yeni vergilerle karşılaşacak.

YAZLIKÇILARIN DURUMU BELİRSİZ

Vergi reformuyla konuta yatırım yapan varlıklı kesimlerin gelirindeki artışın vergilendirilmek istendiği, bu nedenle köy evlerinin "ikinci ev vergisi" dışında tutulması gerektiği belirtiliyor.

Ancak yazlıkların durumunun köy evlerinden biraz daha farklı olduğuna işaret eden kaynaklar, "Yazlıkların önemli bölümü çalışırken alınmış, şimdi emeklilikte kullanılan evler. Bu evlerin ilave vergilendirilmesi adil olmaz. Yazlık adı altında sahip olunan değeri çok yüksek evlerin kapsam dışında kalacağını düşünüyoruz" dediler.

Kaynak: Karar