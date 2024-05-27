Antalya ve Alanya'da esnafa flaş uyarı: Turistlerin kredi kartı oyunu ifşa oldu

NTV'de yer alan habere göre, Antalya ve Alanya bölgesinin en güyük geçim kaynağı olan turizmde ödeme tehlikesi baş gösterdi.



İstanbul'un Beyoğlu'nun dünyaca ünlü İstiklal Caddesi'ndeki bir kadın giyim mağazasında meydana gelen olayda, kendisini Amerika'da yaşayan bir Filistinli olarak tanıtan turist bir elbise beğendi. Kasada kredi kartıyla 2500 liralık ödemesini gerçekleştiren turist paketini alarak gitti.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK OYUN

Olayın ardından alışverişi yapan turist şeytanın bile aklına gelmeyecek oyununa başladı. Bankaya itiraz göndererek ürünü almadığı konusunda şikayette bulundu.

KAMERA KAYITLARI VE FİŞLER BİLE YETERLİ OLMADI

İşletme sahibi güvenlik kamerası kayıtları ve fişini kanıt olarak sundu. Ancak banka ücretin iadesi için hesaba bloke konulabileceğini ifade etti.

HUKUK UZMANLARINDAN ESNAFA UYARILAR

Avukatlar, Antalya ve Alanya'da esnafı bu konuda uyardı. Bu örnek doğrultusunda işlem yapılan sliplerin kasada tutulması, eğer çok fazla yabancı müşteriyle çalışılıyorsa güvenlik kamerası kayıtlarının tutulması ve saklanması önem arz ediyor.