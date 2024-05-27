27 May 2024 - 09:50- Ekonomi G:

RENAULT MEGANE’DAN SEDAN İÇİN 225 BİN TL İNDİRİM!

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Renault Türkiye, araç sahibi olma hayallerinizi gerçeğe dönüştüren bir kampanya ile karşınızda! Megane Sedan için sunulan bu özel fırsatları kaçırmayın.

RENAULT MEGANE’DAN SEDAN İÇİN 225 BİN TL İNDİRİM! mask
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Renault’un özel finansal kampanyası, bireysel alıcılar için Megane Sedan modellerinde geçerlidir. Renault Finans aracılığıyla sağlanan kredi kampanyası, 200.000 TL tutarında kredi için 12 ay vade seçeneği ve %0 faiz ile aylık taksitleri 16.667 TL olarak sunuyor. Ayrıca, ilave kampanya avantajlarıyla araç sahibi olmak çok daha kolaylaşıyor.

Detaylar:

RENAULT MEGANE’DAN SEDAN İÇİN 225 BİN TL İNDİRİM!

Megane Sedan Mayıs 2024 Fiyatları:
Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.182.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.286.900 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.311.900 TL
İlave Kampanya Avantajları:
225 bin TL indirim
6 yıl veya 150 bin km garanti
%0 faiz oranı
Takas desteği
Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Renault bayisine başvurun ve hayalinizdeki otomobile kolayca sahip olun!

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27 May 2024 - 09:50 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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