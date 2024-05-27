RENAULT MEGANE’DAN SEDAN İÇİN 225 BİN TL İNDİRİM!

Renault’un özel finansal kampanyası, bireysel alıcılar için Megane Sedan modellerinde geçerlidir. Renault Finans aracılığıyla sağlanan kredi kampanyası, 200.000 TL tutarında kredi için 12 ay vade seçeneği ve %0 faiz ile aylık taksitleri 16.667 TL olarak sunuyor. Ayrıca, ilave kampanya avantajlarıyla araç sahibi olmak çok daha kolaylaşıyor.
Detaylar:
Megane Sedan Mayıs 2024 Fiyatları:
Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.182.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.286.900 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.311.900 TL
İlave Kampanya Avantajları:
225 bin TL indirim
6 yıl veya 150 bin km garanti
%0 faiz oranı
Takas desteği
Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Renault bayisine başvurun ve hayalinizdeki otomobile kolayca sahip olun!
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.