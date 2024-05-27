- Ekonomi

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

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İşten ayrılanların en büyük kazançlarından biri olan kıdem ve ihbar tazminatı, Temmuz ayında yeni hesaplama yöntemleriyle çalışanlara daha fazla ödeme yapacak.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? mask
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Çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları, son brüt ücretleri temel alınarak hesaplanıyor. Temmuz ayında ise bu tutarlar değişecek ve pek çok çalışan için artacak. Özellikle kıdem tazminatında bir üst sınır olan tavanın artması, çalışanların lehine bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Kıdem tazminatı hesaplamalarında kullanılan brüt ücret, çalışılan süre ve ek ödemeler dikkate alınıyor. Bu hesaplama, Temmuz’da daha avantajlı hale gelecek.
İhbar tazminatı ise işten çıkartılma süresine bağlı olarak belirleniyor. Temmuz’da bu sürelerin hesaplanmasında da değişiklikler olacak.
Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışın etkisiyle kıdem tazminatı tavanı da yükselecek, bu da çalışanların daha yüksek ödemeler almasını sağlayacak.
Çalışanlar için Temmuz, ara zam planlarının da gündeme geleceği bir dönem olacak. İşverenlerin yeni maaşlarına uygun olarak kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplaması bekleniyor.

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27 May 2024 - 09:47 - Ekonomi

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