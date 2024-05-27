KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları, son brüt ücretleri temel alınarak hesaplanıyor. Temmuz ayında ise bu tutarlar değişecek ve pek çok çalışan için artacak. Özellikle kıdem tazminatında bir üst sınır olan tavanın artması, çalışanların lehine bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Kıdem tazminatı hesaplamalarında kullanılan brüt ücret, çalışılan süre ve ek ödemeler dikkate alınıyor. Bu hesaplama, Temmuz’da daha avantajlı hale gelecek.
İhbar tazminatı ise işten çıkartılma süresine bağlı olarak belirleniyor. Temmuz’da bu sürelerin hesaplanmasında da değişiklikler olacak.
Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışın etkisiyle kıdem tazminatı tavanı da yükselecek, bu da çalışanların daha yüksek ödemeler almasını sağlayacak.
Çalışanlar için Temmuz, ara zam planlarının da gündeme geleceği bir dönem olacak. İşverenlerin yeni maaşlarına uygun olarak kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.