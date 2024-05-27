Alanya'da pahalılık isyanı!

ALANYA’DA tatil yapan İngiliz bir turist çift, Türkiye’nin artık eskisi gibi ucuz olmadığını belirterek bir gecede 400 pound yani 16 bin 350 TL harcamalarına isyan etti. Sosyal medya platformu X’te paylaşım yapan çift, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

TURİZMCİLER KONUYU YENİ ALANYA’YA DEĞERLENDİRDİ

Konunun sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşmasının ardından Alanya turizm sektörü temsilcileri konuyu Yeni Alanya’ya değerlendirdi. Alanyalı turizmcilerin bir kısmı Alanya’nın hizmet/kalite ve fiyat dengesi anlamında avantajlı olduğunu belirtirken bir kısmı ise artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi.

'BÖLGEMİZ FİYAT DENGESİ ANLAMINDA AVANTAJLI'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Bölgemiz paket tur fiyatlarında hala hizmet/kalite ve fiyat dengesi anlamında avantajlı. Ancak ülkemizdeki enflasyon, artmayan kur ve maliyet artışları kaynak pazarlarımızın enflasyon oranlarının üzerinde artış yapmamızı gerektiriyor ki dengeyi sağlayabilelim. Bu da kısa ve orta vadede bölgemize olan talepte sorun yaratma olasılığı olarak görünüyor. Bir diğer yandan ülkemize gelen, otel dışına çıkıp hizmet alan misafirler daha önce geldikleri dönemlerdeki fiyatları çok yükselmiş olarak değerlendiriyorlar ayrıca bizimle aynı tarz hizmet veren ve rakibimiz olan ülkelerdeki fiyatlarla kıyasladıklarında bizim restoran, bar, eğlence mekanı gibi yerlerdeki fiyatların ciddi oranda yükselmiş olduğunu gözlemliyorlar ve farklı mecralarda ifade ediyorlar. Sonuçta artan vergiler ve maliyetler hem bizleri hemde alım yapan misafirlerimizi zorlamaya başladı. Önümüzdeki süreçte ekonomimizde olumlu bir gidişat dengeyi bulmamızı sağlayacaktır diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ALANYA HİÇ BİR ZAMAN PAHALI BİR DESTİNASYON OLMADI'

Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Alanya’ya gelen İngiliz turistlerin pahalılıktan şikayet etmesi çok enteresan. Alanya turistler için hiç bir zaman pahalı bir destinasyon olmadı. Özellikle döviz kurlarından dolayı, kendi para birimlerinin bozukluklarıyla sofra donatıyorlar. Alanya’nın elbette diğerlerinden daha pahalı restoran, bar vb. işletmeleri var. Ama bunların muadili çok uygun fiyatlarla hizmet veren işletmeler de var. Bu tür pahalı şehir haberleri her zaman talep görüyor ancak gerçeği yansıtmıyor. Bizim çok düzgün, çok iyi hizmet veren binlerce esnafımız var. Bu insanlara da haksızlık yapılmamalı" dedi.

'KEYFİ ARTIŞLAR PAHALILIK ALGISI OLUŞTURUYOR'

Konaklı Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı Ali Orkan, "Antalya/Alanya bölgelerinde konaklayan misafirlerimizin son aylarda en büyük eleştirilerinden biri de fiyat pahalılığı olmaktadır. Konaklama fiyatlarının yanı sıra, dışarıda yapmakta oldukları harcamaların kendi ülkelerindeki fiyatlara eşdeğer hatta daha yüksek olduğunu maalesef belirtmekteler. Artan maliyetler, enflasyon ve maalesef bazı keyfi artışlarla pahalılık algısı oluşmaktadır. Bugüne kadar Alanya ile ilgili ucuz destinasyon bakışı ile ülkemize gelenler bu açıdan hayal kırıklığına uğramaktalar" şeklinde konuştu.

'MALİYET-KUR ARASINDAKİ ORANTISIZLIĞIN SIKINTILARINI YAŞIYORUZ'

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, "Aslında Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi söz konusu. Buna karşılık enflasyonla ters oranda bir durum ile karşı karşıyayız. Özellikle turizm sektörü maliyet-kur arasındaki orantısızlığın sıkıntılarını yaşıyor. Bu normal olarak yiyecek-içecek başta olma üzere diğer sektörlere de yansıyor. Artık bizler bile bu pahalılıktan nasibimizi alıyoruz. Yabancıların bunu hissetmesi gayet normal. Bunun yansımalarını konaklama fiyatlarının artışında da görüyoruz. Şu anda paket fiyatları konusunda rakiplerimizle aynı seviyelere gelmiş durumdayız. Tek artımız her şey dahil sisteminin halen çekiciliğini koruyor olması. Otel dışında alınan hizmetlerde fiyatlar artık gelen misafirinde eleştirilerine sebep oluyor. En çok rekabeti yaşadığımız Ege’nin iki tarafında fiyatlar aleyhimize. Yabancı misafirler için de yerli misafirlerimiz için de artık pahalı durumdayız. Şu anda görünen, bunun iç turizm hareketlerini de olumsuz etkileyeceği. Buradan tabi ki ucuz ülke olalım demiyoruz ancak bu rekabet ortamında ve alt yapısında birçok eksiklikler bulunan bölgemizin geleceğinde, turizm hareketlenmesi sınırlı aylara sıkışacak gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemlerde belki gelen kişi sayısında artış yaşanacak ancak gerek geceleme sayısında gerekse kar marjlarında düşüşler olması muhtemel" dedi. (Şerife ÇOBAN)