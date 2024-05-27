Federasyondan THY'ye tepki! "Kabul etmek mümkün değil"

Geçen yaz katıldığı tüm turnuvalarda kürsünün en üst basamağında yer alarak Türkiye’yi gururlandıran ve bu yıl 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya hedefiyle mücadele eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi maçları için ABD’ye yola çıktı. Ancak, Türk Hava Yolları (THY) tarafından ekonomi sınıfında seyahat ettirilmeleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Uzun boyları sebebiyle koltuklara sığmakta zorlanan milli sporcular, bu durumun 13 saatlik bir uçuşta büyük rahatsızlık yarattığını belirtti.

"THY’NİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMASI"

Milli takım sponsoru THY, oyuncuların sosyal medyadaki tepkilerine yanıt verdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, “Sporun ve sporcunun en güçlü destekçilerinden olan markamız, sponsoru olduğu federasyonlar için yıllık uçuş kapasitesine göre planlama yapmaktadır” dedi. Üstün, sporcuların uçuş sınıfıyla ilgili planlamaların sene başında belirlendiğini ifade etti.

FEDERASYONDAN SERT YANIT: KABUL EDİLEMEZ

THY’nin açıklamalarının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), konuya ilişkin bir açıklama yaparak, THY'nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. TVF, 17 Mayıs 2024 tarihinde THY yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, ABD seyahati için kabin yükseltme talebinde bulunduklarını ve bu talebin yazılı ve sözlü olarak iletildiğini belirtti. TVF, THY'nin sadece 20 kişilik bir kabin yükseltme hakkı tanıdığını ve bu hakkın uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini söyledi.

TVF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.

Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır.

THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır.”

Kaynak: Karar